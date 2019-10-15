بوتين: العلاقات الروسية الإماراتية تشهد تطوراً مستمراً

المصدر: البيان الإلكتروني

أشاد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالعلاقات الاستراتيجية التي تربط بين الإمارات وروسيا خلال كلمته بمناسبة زيارته للإمارات اليوم أثناء استقبال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة له بقصر الوطن.

وقال الرئيس الروسي إن دولة الإمارات تشهد تطوراً مستمراً مؤكداً على قوة العلاقات الإماراتية الروسية وخاصة في قطاعات كالسياحة، وقال إن تدفق السياح الروس على الإمارات نما العام الماضي بنسبة 23%.

وأضاف، أن السياح الروس انفقوا في الإمارات نحو 1.3 مليار دولار.

وأشار الرئيس الروسي إلى أن الإمارات تعد وجهة مفضلة للسائح الروسي، لافتا إلى أن العلاقات بين روسيا والإمارات تواصل تطورها وفق اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الموقعة في 2018.