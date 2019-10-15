محمد بن زايد يؤكد على عمق العلاقات الاستراتيجية بين الإمارات وروسيا

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة في كلمة بقصر الوطن أثناء استقبال سموه للرئيس الروسي فيلاديمير بوتين الذي يزور الامارات اليوم على عمق العلاقات الاستراتيجية بين الإمارات وروسيا.
#محمد_بن_زايد في كلمة له خلال استقبال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين: نؤكد على عمق العلاقات الاستراتيجية بين الإمارات وروسياhttps://t.co/kNFYSJhpif#Welcome_President_Putin#UAE_Russia_Relationship#الإمارات_ترحب_بالرئيس_بوتين#العلاقات_الإماراتية_الروسية #البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/6XKDTRKqgg— صحيفة البيان (@AlBayanNews) October 15, 2019
#محمد_بن_زايد في كلمة له خلال استقبال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين: نؤكد على عمق العلاقات الاستراتيجية بين الإمارات وروسياhttps://t.co/kNFYSJhpif#Welcome_President_Putin#UAE_Russia_Relationship#الإمارات_ترحب_بالرئيس_بوتين#العلاقات_الإماراتية_الروسية #البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/6XKDTRKqgg— صحيفة البيان (@AlBayanNews) October 15, 2019