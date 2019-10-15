محمد بن زايد يؤكد على عمق العلاقات الاستراتيجية بين الإمارات وروسيا

المصدر: البيان الإلكتروني

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة في كلمة بقصر الوطن أثناء استقبال سموه للرئيس الروسي فيلاديمير بوتين الذي يزور الامارات اليوم على عمق العلاقات الاستراتيجية بين الإمارات وروسيا.