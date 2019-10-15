الرئيس الروسي بوتين يصل إلى الإمارات في زيارة تاريخية

وصل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى الإمارات اليوم الثلاثاء، قادما من السعودية التي كان وصلها أمس في زيارة رسمية. وكان في استقبال بوتين بمطار أبوظبي الدولي الشيخ محمد بن زايد ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية.
وصول الرئيس الروسي #فلاديمير_بوتين إلى أرض #الإمارات أرض الخير والمحبة وصاحب السمو الشيخ #محمد_بن_زايد_آل_نهيان في مقدمة مستقبليه #الإمارات_ترحب_بالرئيس_بوتين#Welcome_President_Putin#العلاقات_الاماراتية_الروسية #UAE_Russia_Relationship#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/aqwJsGtryv— صحيفة البيان (@AlBayanNews) October 15, 2019