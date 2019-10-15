الرئيس الروسي بوتين يصل إلى الإمارات في زيارة تاريخية

وصل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى الإمارات اليوم الثلاثاء، قادما من السعودية التي كان وصلها أمس في زيارة رسمية. وكان في استقبال بوتين بمطار أبوظبي الدولي الشيخ محمد بن زايد ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية.

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