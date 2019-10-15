بلدية أم القيوين: شاطئ المدفق نظيف ولا آثر لبقع الزيت

المصدر: أم القيوين - عصام الدين عوض

أكدت بلدية أم القيوين عدم وجود بقعة زيت بشاطئ المدفق في منطقة الراعفة بأم القيوين حيث تم ورود بلاغ بوجود بقعة زيت على شاطئ المدفق، وتم إرسال فريق عمل فني لمعاينة ومتابعة البقعة بالتنسيق مع كافة الجهات الأخرى المعنية بالإمارة.

وأشار الفريق بأنه لاحظ وجود بقع سوداء وكان لونها رمادياً مع وجود لمعان خفيف بصورة متقطعة أكثر عن 500 متر ممتدة على طول الشاطئ.





ومن جانبه قال سالم خلفان بن حسين، مدير قطاع حماية البيئة والسلامة العامة: "فور تلقي البلاغ بوجود بقعة زيت على شاطئ المدفق شكلت الدائرة فريقاً فنياً من المختصين وتم التوجه إلى مكان البلاغ ومعاينته وأخذ عينة للوقوف على النتيجة، لافتاً إلى أنه وحسب تقرير الفريق بعد المعاينة ونتيجة فحص مختبر الدائرة أتضح بأنها خالية من المواد البترولية، واللون الأسود هو رمل أسود والمرجح أن السفن والبواخر هي السبب الرئيسي لهذه البقع وأنه لم يتم ملاحظة نفوق أية كائنات بحرية في المنطقة".







وأكد مدير قطاع حماية البيئة والسلامة العامة أن كوادر البلدية المعنية تراقب شواطئ الإمارة على مدار الساعة لأي تلوث يظهر عليها وإن الدائرة ستواصل جهودها من خلال كوادرها ومختلف قطاعاتها في تنظيف شاطئ المدفق ليكون نظيفاً وآمناً للاستخدام من خلال الجمهور والمرتادين.