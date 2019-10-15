تحدي فيرست جلوبال العالمي ينطلق لأول مرة في الإمارات 24 الجاري

المصدر: دبي - راضية آيت خداش

انطلق صباح اليوم في مؤسسة دبي للمستقبل المؤتمر الصحفي الخاص بالإعلان عن تفاصيل تحدي فيرست جلوبال العالمي أو بطولة العالم للروبوتات والذكاء الاصطناعي التي ستنطلق لأول مرة في دبي خلال الفترة من 24-27 أكتوبر الجاري بمشاركة 1500 شاب وشابة يمثلون 191 دولة.

تحدي فيرست جلوبال العالمي من تنظيم مؤسسة دبي للمستقبل وهو يقام لأول مرة خارج قارتي أمريكا الشمالية والجنوبية وترتكز منافساته على إيجاد حلول ذكية لحماية المحيطات والحياة البحرية من الملوثات البيئية.

وقال معالي عمر بن سلطان العلماء وزير دولة للذكاء الاصطناعي خلال المؤتمر بأن تحدي فيرست جلوبال العالمي سيجذب أبرز العقول الشابة في مجال الذكاء الاصطناعي إلى الدولة وسيقوم الشباب المنافسين في البطولة بزيارات إلى جامعات الدولة للاحتكاك بالطلاب.

وكشف معاليه أن فريقاً سيمثل دولة الإمارات في تحدي #فيرست_جلوبال العالمي وهو مكون من 3 شباب وشابتين من مدرسة راشد بن سعيد في حتا ومدرسة دبا الفجيرة وكان للفريق عدة مشاركات سابقة في منافسات الذكاء الاصطناعي خارج الدولة منها في الصين.

من جانبه قال خلفان جمعة بلهول، الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للمستقبل أن الهدف الأسمى من تنظيم تحدي فيرست جلوبال العالمي في الإمارات ليس تحديد الفائز فحسب وإنما تمكين الشباب المشاركين من الاحتكاك وتبادل الخبرات فيما بينهم وذلك ترجمة لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بأن تكون دبي مختبراً عالمياً يتعلم منه الجميع.