سلطان القاسمي يوجّه بدراسة حالة «متقاعدي الشارقة»

المصدر: الشارقة ــ عصام الدين عوض

وجه صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة دائرة الموارد البشرية بالشارقة بدراسة حالات كل مواطن من مواطني الشارقة من المتقاعدين من غير حكومة الشارقة الذين يقل دخل أسرهم عن 17500 درهم ليتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لهم ولأسرهم.

جاء ذلك بحسب الدكتور طارق سلطان بن خادم رئيس دائرة الموارد البشرية بالشارقة الذي أكد في مداخلة له بعد ظهر أمس عبر برنامج البث المباشر أن صاحب السمو حاكم الشارقة دائماً ما يوجه بضرورة توفير الحياة الكريمة والعيشة الرغدة لأبناء الإمارة وخصوصاً فئة المتقاعدين حتى يتمكنوا من تلبية متطلبات المعيشة.

مبيناً أن الدائرة ستشكل فريق عمل بهدف توفير البيانات لكافة المتقاعدين المواطنين من أبناء الشارقة على مستوى الدولة لدراسة حالاتهم واتخاذ الإجراءات اللازمة لهم ولأسرهم، وبين ابن خادم أن معظم المتقاعدين يتقاضون 10 آلاف درهم من الصناديق الاتحادية، كما أن صندوق الشارقة للضمان الاجتماعي حدد حداً أدنى للمتقاعدين في الإمارة بـ17500 درهم.

وسوف يتم بحث حالاتهم حتى يصلوا إلى الحد اللائق والحياة الكريمة، وذلك من خلال دراسة حالاتهم والمبلغ الذي يتم تسلمه من الجهات الأخرى حتى تتم مساواة المتقاعدين من مواطني الشارقة بمتقاعدي حكومة الشارقة.

وقال ابن خادم خلال المداخلة رداً على متسائل عن المرأة العاملة في حال وفاتها هل يذهب راتب التقاعد بعد وفاتها إلى أبنائها، حيث أجاب: «المرأة المتوفاة ولديها أبناء مستحقون للمعاش يصرف لهم المعاش التقاعدي إلا في حال وجود عائل وهو الأب فعندها لا يصرف لهم الراتب التقاعدي، ومستقبلاً من خلال صندوق الشارقة للضمان الاجتماعي سيتم النظر في علاج مثل تلك الحالات».