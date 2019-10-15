منصات تقييم وتطوير مهارات الحياة لمجندي الخدمة الوطنية

المصدر: أبوظبي ـ مصطفى خليفة

تواصلت فعاليات الدورة الـ 4 من معرض توظيف مجندي الخدمة الوطنية في مركز أبوظبي الوطني للمعارض والذي يختتم فعالياته اليوم. حيث شارك أفراد الخدمة الوطنية من الطلاب والخريجين في الفعاليات المختلفة في المعرض ومن ضمنها منصات التقييم التي تساعد المشاركين في التعرّف على أفضل الوظائف المناسبة لخبراتهم من خلال تسجيل بياناتهم واهتماماتهم.

شباب 101

وشملت أجندة المعرض مشاركة «شباب 101» ضمن ورش عمل استمرت على مدار يوم كامل وضمت العديد من الموضوعات التي تُعنى بالعمل والمهارات المتقدمة وتطويرها والتعليم واختيار التخصص المناسب. كما أقيمت ورشة عمل حول «تطوير مهارات الحياة» والتي قدمتها مؤسسة الإمارات للشباب وتناولت مهارات الإلقاء ومهارات المقابلة الشخصية وكتابة السيرة الذاتية.

الإمارات للطاقة النووية

وقال المهندس محمد الحمادي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات للطاقة النووية:«يلعب معرض توظيف مجندي الخدمة الوطنية دوراً مهماً في فتح قنوات الاتصال بين خريجي الخدمة الوطنية والاحتياطية بالقوات المسلحة والجهات المشاركة في المعرض، ونتطلع من خلال المعرض إلى التواصل مع خريجي الخدمة الوطنية من الراغبين بالالتحاق بقطاع الطاقة النووية».

أكاديمية أدنوك

وتعد مشاركة أكاديمية أدنوك الفنية في معرض مجندي الخدمة الوطنية فرصة هامة للاطلاع على البرامج المتخصصة التي توفرها الأكاديمية لتدريب وتطوير الشباب الإماراتي وتأهيلهم للحصول على فرصة العمل المناسبة في قطاع النفط والغاز.

وأكد الدكتور محمد المنهالي مدير أكاديمية أدنوك الفنية التزام «أدنوك» بالاستثمار في إعداد الكوادر البشرية الوطنية من جيل الشباب، وتأهيلهم للعمل في قطاع النفط والغاز باعتباره من أهم القطاعات الحيوية التي تسهم في دعم التنمية الاجتماعية والاقتصادية في الدولة. ويتمثل دور أكاديمية أدنوك الفنية في توفير أحدث البرامج التدريبية في المجالات الفنية المتخصصة، والتي تتيح للمتدربين تنمية مهاراتهم.

بدوره قال فراس موفق الطباع نائب المدير العام للعلاقات العامة والحكومية كلية الأفق الجامعية:«إن كلية الأفق الجامعية تعمل على تمكين الطلبة الخريجين من الخدمة الوطنية لكي يدخلوا في معترك الحياة الأكاديمية والعملية ومساعدتهم على اختيار التخصص المناسب».

أبوظبي للتعليم

ويشارك معهد أبوظبي للتعليم والتدريب المهني في فعاليات المعرض، وأكد الدكتور عبد الرحمن جاسم الحمادي، مدير عام المعهد:«أن مشاركة المعهد في هذا المعرض يأتي في إطار حرصه على استقطاب خريجي الخدمة الوطنية في جميع دوراته كون المعرض يعد منصة حقيقية للتعريف بالتعليم المهني والتقني كأحد مؤسسات التعليم العالي في الدولة».

وأضاف الحمادي:«أن المعهد يستقطب خريجي الخدمة الوطنية بشكل متواصل لاستكمال دراستهم في معهد أبوظبي للتعليم والتدريب المهني، ويصل عدد الطلبة الملتحقين بمعهد الجزيرة للعلوم والتكنولوجيا في أبوظبي من خريجي الخدمة الوطنية إلى ما يقارب 300 طالب ممن يستكملون دراستهم في تخصص الهندسة الميكانيكية و الهندسة الكهربائية والهندسة الإلكترونية».

جامعة زايد

وعرضت جامعة زايد مجموعة من التخصصات الأكاديمية في الإعلام والاتصال والإدارة والعلوم الإنسانية والابتكار التقني، وجاءت مشاركتها بالمعرض لتعريف مجندي الخدمة الوطنية بشروط القبول والتسجيل للالتحاق بالبرامج الدراسية أو استكمال دراستهم واطلاعهم على برامج البكالوريوس والماجستير المتاحة في جامعة زايد.

وأكد عبد الله جاسم الحوسني في إدارة معالجة الشهادات في وزارة التربية والتعليم:«أن الوزارة سباقة دائماً في المشاركة في مثل هذه المعارض والمناسبات والمحافل وتقديم كل التسهيلات والبيانات الخاصة بالتسجيل في الجامعات والاستفادة من المنح الدراسية في مختلف التخصصات داخل وخارج الدولة للطلاب خاصة مجندي الخدمة الوطنية».

كلية فاطمة

وقالت نوف عيسى من كلية فاطمة للعلوم الصحية حول مشاركة الكلية في معرض توظيف مجندي الخدمة الوطنية:«إن كلية فاطمة للعلوم الصحية من الكليات الرائدة في مجال العلوم الصحية في الدولة والتي تأسست في عام 2006 لتلبية حاجة الدولة المتزايدة من الكوادر المواطنة والمؤهلة في القطاع الصحي»، مشيرة إلى أن الكلية توسعت وتقدم 5 برامج جامعية في مختلف العلوم الصحية.

طيران الاتحاد

أكدت أماني الهاشمي رئيس قسم تطوير الكوادر الوطنية في طيران الاتحاد أن منصتها في معرض توظيف مجندي الخدمة الوطنية تستهدف استقطاب خريجي الخدمة الوطنية لبرامج التوطين في الاتحاد.