دور العبادة لغير المسلمين تتعرف على خدمات الجهات الحكومية

المصدر: أبوظبي ـ البيان

نظمت دائرة تنمية المجتمع في أبوظبي، بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية، ورشة عمل تعريفية لدور العبادة لغير المسلمين والقائمة في إمارة أبوظبي، وذلك بهدف تعريفهم بالخدمات التي تقدمها الجهات الحكومية لدور العبادة في الإمارة، والتي جاءت تلبية لاحتياجاتهم، التي تم حصرها بعد الزيارات، التي قامت بها الدائرة لدور العبادة القائمة في مطلع شهر أكتوبر الحالي.

وتهدف ورشة العمل إلى توعية القائمين على دور العبادة بالإجراءات المتّبعة لدى الجهات الحكومية، وذلك ما يمكنهم من الحصول على خدمات ذات جودة وكفاءة عاليتين، تنعكس إيجاباً على مرتادي دور العبادة من مختلف الديانات والطوائف.

وشارك في ورشة العمل، التي استضافها مبنى «إنجازات» التابع لمركز المتابعة والتحكم في مدينة محمد بن زايد، القيادة العامة لشرطة أبوظبي، دائرة النقل متمثلة في مركز النقل المتكامل، مركز المتابعة والتحكم، الإدارة العامة للدفاع المدني، وزارة الموارد البشرية والتوطين، ومدرية الطوارئ والسلامة العلامة إدارة التدخل السريع، إضافة إلى ممثلي دور العبادة القائمة في الإمارة.

وحرصت دائرة تنمية المجتمع على الالتقاء بالمعنيين في دور العبادة، والتعرف على احتياجاتهم وتطلعاتهم تجاه توفير خدمات متكاملة في أماكن العبادة الخاصة بهم.

كما التقت الجهات الحكومية المعنية وتعرفت على كل الخدمات التي يمكن أن يتم تقديمها لخدمة دور العبادة. حيث أشارت الدائرة إلى أن الورشة تأتي استكمالاً للجهود التي تبذلها الدائرة في هذا النطاق، وتأكيداً على مدى أهمية التعرف على الإجراءات المتبعة لدى الجهات الحكومية لتسهيل رحلة دور العبادة في الحصول على خدماتهم.

وأكدت الدائرة أن دور العبادة باتت جزءاً رئيسياً في المشهد المجتمعي بإمارة أبوظبي، وتوفير خدمات متكاملة لمرتاديها هو واجب نابع من كونهم مكوّناً من مكونات المجتمع، وهو ما يضمن لنا تحقيق رؤيتنا المتمثلة في توفير حياة كريمة لكل أفراد المجتمع.

وشددت الدائرة على أهمية استدامة التنسيق بين الجهات، ما يسهم في تطوير الخدمات المقدمة لدور العبادة، مثمنة الجهود التي بذلها الشركاء في تقديم كل التسهيلات لدور العبادة.

ومن جانبها، استعرضت الجهات الحكومية عدداً من الإجراءات، التي تسهم في الحصول على تجربة سلسة واستباقية تحقق الرضى لمرتادي دور العبادة.