ندوة تعريفية تلقي الضوء على مهام «استشاري الشارقة» وشروط الترشيح

المصدر: الشارقة - البيان

تقدم المشاركون في الندوة التعريفية الثانية، التي نظمتها اللجنة العليا لانتخابات المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة ببالغ الشكر والعرفان إلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، لتعزيز النهج البرلماني في الشارقة، وتفعيل المشاركة السياسية لأبناء الإمارة بما يرسخ العدل والشورى وقيم التعاون والتضامن.

وناقشت الندوة طبيعة عمل المجلس الاستشاري ومهامه الوطنية وشروط الترشيح والمزايا والإجراءات المتعلقة بالعملية الانتخابية. وشارك في الندوة التي عقدت، أول من أمس، في المركز الثقافي بمدينة الذيد بالمنطقة الوسطى، المستشار الدكتور منصور محمد بن نصار رئيس اللجنة العليا لانتخابات المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة والدكتور محمد عبد الله بن هويدن رئيس المجلس البلدي لمدينة الذيد العضو السابق للمجلس الاستشاري لإمارة الشارقة.

وأكدت الندوة التي حضرها اللواء سيف الزري الشامسي القائد العام لشرطة الشارقة، دور المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة في تنفيذ الخطط التنموية وإشراك المواطنين في مختلف برامج العمل الوطني تكريساً لمبادئ عليا ترتكز على سيادة القانون وقيم المساءلة والشفافية وتكافؤ الفرص.

ودعت الندوة جميع المواطنين إلى المشاركة في العرس الانتخابي وممارسة حقهم الوطني في الانتخاب والترشح ومشاركة صنع القرار وفق توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي.

شروط

وتناول المستشار الدكتور منصور محمد بن نصار الاشتراطات الخاصة في عضوية المجلس الاستشاري، التي اختزلها المرسوم الأميري بأن يكون متمتعاً بجنسية الدولة، وألا يقل عمره عن 25 عاماً، وأن يكون متمتعاً بالأهلية محمود السيرة حسن السمعة لم يسبق الحكم عليه في جريمة مخلة بالشرف ما لم يكن قد رد إليه اعتباره طبقاً للقانون.

وأضاف أنه تم تقسيم الإمارة إلى تسع دوائر انتخابية حسب البلديات، وكل دائرة لها حدودها الإدارية وأبناؤها المرشحون والناخبون عنها، ويكون الانتخاب بمكان التسجيل نفسه بالدائرة الانتخابية.