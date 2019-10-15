توعية جهات العمل بالخدمات الالكترونية

المصدر: دبي - البيان

أكدت هيئة المعاشات والتأمينات الاجتماعية أنها تهدف من خلال إقامة ورش العمل التوعوية للتدريب على الخدمات الالكترونية إلى إطلاع جهات العمل على آخر التحديثات التي طرأت على الخدمات الإلكترونية بالإضافة إلى تعريف وتدريب جهات العمل الجديدة بها وذلك بهدف تذليل التحديات التي تمكنهم من إنجاز الخدمات وفق أفضل معايير الجودة والكفاءة المهنية.

جاء ذلك خلال ورشة عمل نظمتها الهيئة أمس بفندق «إنتركونتيننتال دبي فستيفال سيتي» لتوعية جهات العمل بالخدمات الإلكترونية، وحضرها أكثر من 150 جهة عمل في القطاعين الحكومي والخاص، حيث ركزت الورشة على استعراض أهم الخدمات الإلكترونية ومنها خدمات التسجيل والتي تضمنت تسجيل جهة عمل جديدة، وتسجيل مؤمن عليه جديد، وخدمة تسجيل المواطنين الخليجيين العاملين بالدولة ضمن نظام مد الحماية التأمينية، كما تناولت الورشة التدريب على آلية إنجاز ضم مدة الخدمة السابقة، وشراء مدة الخدمة الاعتبارية، ونهاية الخدمة «صرف المستحقات التأمينية»، وكيفية توريد الاشتراكات عبر نظام تحصيل الاشتراكات الإلكتروني، وغيرها من الخدمات الأخرى.

إلزامية

وأكد المحاضرون خلال الورشة على أن تسجيل المواطنين العاملين في أي من الجهات المشمولة بقانون المعاشات الاتحادي هو إلزامي استناداً إلى ما نص عليه قانون المعاشات الاتحادي الذي ألزم كافة جهات العمل في القطاعين الحكومي والخاص التي تخضع لأحكامه بالتسجيل والاشتراك عن المواطنين الذين تنطبق عليهم شروط الشمول.