50 موقعاً لساحات الأطفال والملاعب والمساحات الخضراء أنجزتها بلدية دبي

المصدر: دبي - وائل نعيم

استكملت بلدية دبي بنجاح كبير، تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع تطوير الأحياء السكنية في إمارة دبي، بتكلفة قدرها 35 مليون درهم، وتشمل هذه المرحلة: إنشاء 50 من الملاعب الرياضية وساحات لعب للأطفال والملاعب الرياضية المتخصصة، حيث تم إنجاز 23 ساحة للأطفال و11 ملعباً متخصصاً حتى الآن، ويمضي العمل بهمة على مدى الساعة لاستكمال باقي المشروع منتصف الشهر الجاري.

وقال المهندس داوود الهاجري مدير عام بلدية دبي لــ «البيان» إن المشروع جاء تنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، وحرصاً من سموه على توفير الحياة الكريمة وكل ما يحتاجه المواطن من خدمات تلبي كل المتطلبات والاحتياجات في إطار حرص بلدية دبي على تنفيذ رؤيتها المتمثلة في بناء مدينة سعيدة ومستدامة، وهدفها الاستراتيجي. وأضاف: تواصل بلدية دبي أعمال مشروع تطوير ورصف الأرضيات (السكيك)، ومشروع تزويد كل مداخل الأحياء والطرق باللوحات الترقيمية، التي تساعد على إرشاد مستخدمي هذه المداخل، ومشروع التشجير وإدخال المساحات الخضراء للأحياء السكنية.

تجهيز

وأوضح الهاجري أنه تم الانتهاء من رصف «السكيك» في منطقة الخوانيج الأولى 47 سكة من أصل 88 سكة، كما تم تجهيز 21 موقعاً ضمن المناطق العامة بجلسات مقاعد وطاولات، وعلى مستوى التشجير، تم الانتهاء من تشجير مضمار الدراجات الهوائية والطرق المحيطة بالخوانيج الأولى بإجمالي 3800 شجرة.

وفيما يخص تنفيذ مشروع اللوحات التعريفية للمناطق السكنية، تم الانتهاء من منطقة الخوانيج الأولى ومنطقة ند الشبا الرابعة ومنطقة ند الشبا الثانية، وتستكمل باقي المناطق تباعاً.

تطوير

من جانبه قال المهندس محمد العوضي مدير إدارة الزراعة والري في بلدية دبي إن هذه المشروعات الخدمية تهدف إلى تجميل وتطوير الإمارة واستكمال كل التسهيلات والخدمات، وتحقيق رفاهية العيش للمواطنين والمقيمين بدبي، وإسعادهم بشتى السبل، من خلال توفير المتطلبات الترفيهية والرياضية للأطفال وصغار السن وعائلاتهم وزيادة الروابط الاجتماعية بين السكان بالأحياء والمناطق وتوفير الاستجمام والراحة لهم.

وأضاف العوضي، أن مدير عام بلدية دبي يولي اهتماماً مضاعفاً بهذه المشروعات، وقام بتشكيل لجنة خاصة من قيادات إدارتي الزراعة والري والصيانة والتخطيط والمشاريع، وتعمل على مدار الساعة منذ أكثر من عام، وتتعاقد مع شركات مختلفة، لاستكمال كل المرافق والخدمات وتجميل المدينة.

التزام

وقام مهندسو إدارة الصيانة العامة، بإعداد التصاميم المعمارية والإنشائية والإلكتروميكانيكية وجداول المواصفات الفنية للمشاريع التي التزمت بها الشركات التخصصية المنفذة وعددها 6 شركات، وقام فريق البلدية بالمتابعة والإشراف على التنفيذ الميداني لكل الأعمال، وتم تنفيذ المشروع في وقت وجيز جداً وبمواصفات فنية عالية الجودة وبتكلفة تعد أقل بنسبة 70% من أسعار المشاريع المشابهة.

وأوضح أن مشروع ساحات لعب الأطفال، يقام على مساحات مغطاة بالحشيش الصناعي عالي الجودة، ويتضمن ألعاباً ترفيهية ذات مواصفات عالمية تناسب مختلف الفئات السنية للأطفال، وتظلها مظلات ذات مواصفات فنية عالية الجودة، ويوجد بالموقع مقاعد كافية وسلات قمامة للمحافظة على نظافة المكان.

أما مشروع الملاعب الرياضية المتخصصة، فيتضمن ملعباً متخصصاً لكرة قدم بمواصفات فنية عالية الجودة، وملعباً لكرة سلة، بالمواصفات نفسها، ويحتوي المكان على مساحات مغطاة بالحشيش الصناعي عالي الجودة، وبها مقاعد كافية للحضور والمرافقين وسلات قمامة.