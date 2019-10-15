زكي نسيبة يبحث تعزيز العلاقات مع سفير كوريا الجنوبية

المصدر: أبوظبي - وام

استقبل معالي زكي أنور نسيبة، وزير دولة، أمس، بمقر وزارة الخارجية والتعاون الدولي، كوون يونج وو سفير جمهورية كوريا الجنوبية لدى الدولة، بحضور عدد من المسؤولين في الوزارة.

ورحب معاليه بسفير كوريا الجنوبية مؤكداً على أهمية العلاقات الاستراتيجية التي تربط بين البلدين الصديقين في شتى المجالات.

وأشار إلى حرص الجانبين على تعزيز علاقات التعاون في المجالات الثقافية بما يسهم في دعم العلاقات الثنائية على كل الصعد.

وأعرب سفير كوريا الجنوبية عن سعادته بالعمل في دولة الإمارات، مؤكدا حرص بلاده واهتمامها بتعزيز أواصر الصداقة الراسخة مع الدولة في المجالات الثقافية والدبلوماسية والسياسية والاقتصادية.