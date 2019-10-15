محمد بن زايد: نفخر بحماة الوطن وبطولاتهم

المصدر: أبوظبي ــ وام

قلّد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، عدداً من منتسبي القوات المسلحة أوسمة «المجد» و«الإمارات».

وأعرب سموه عن فخره واعتزازه بأبناء الوطن وحماته المخلصين الذين يجسّدون أسمى قيم الوفاء والانتماء والشجاعة المتجذرة لدى أبناء الإمارات الذين يسطرون المواقف البطولية في مختلف الميادين داخل الدولة وخارجها، وتمنى سموه لهم التوفيق في خدمة وطنهم ليبقى عزيزاً قوياً آمناً ورايته خفاقة.

وقلد سموه «وسام المجد» من الطبقة الأولى للعميد الركن علي الطنيجي والمقدم الركن الصغير النيادي. و«وسام الإمارات» من الطبقة الثالثة للرائد الطيار مزيود الشحي و«وسام الإمارات» من الطبقة الرابعة للنقيب خلفان المرزوقي والنقيب أحمد العامري والنقيب علي المراشدة والنقيب سيف الكعبي والنقيب عمار العبدولي والنقيب سعيد الراشدي والنقيب عبدالله العامري والنقيب هيثم النقبي والنقيب عبدالرحمن المحرزي.

محمد بن زايد: حماة الوطن يجسدون أسمى قيم الوفاء والانتماء والشجاعة