«وطني الإمارات» توزع الأعلام على المؤسسات

المصدر: دبي - وام

تلتقي مؤسسة وطني الإمارات وضمن فعاليات مبادرة «حماة العلم» في عامها السادس المؤسسات والمدارس في القطاعين العام والخاص بهدف تسليم أعلام الإمارات ونشر ثقافة علم الدولة ورمزها.

وشهد الأسبوع الأول العديد من اللقاءات الميدانية في مختلف أنحاء الدولة بحيث تم تسليم علم الدولة إلى الكثير من المؤسسات الحكومية المشاركة في هذه الاحتفالية الوطنية منها إدارة أمن المواصلات ومجلس الشارقة الرياضي وبلدية العين ودائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة وهيئة الفجيرة للسياحة والآثار ودائرة التنمية الاقتصادية في عجمان ودائرة الموانئ البحرية في الشارقة.

وسلم ضرار بالهول الفلاسي المدير التنفيذي لمؤسسة وطني الإمارات علم الدولة وذلك خلال لقائه المدراء التنفيذيين في عدد من المؤسسات.

وأكد ضرار بالهول أن الزيارات الميدانية للمؤسسات والمدارس لاقت تشجيعاً وترحيباً كبيرين يجسد معاني الفخر والاعتزاز بعلم دولة الإمارات الذي يمثل رمز وعزة الوطن.

وأوضح أن إطلاق مبادرة حماة العلم هي إحدى مبادرات يوم العلم التي تم اعتمادها من قبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله.