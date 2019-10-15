وفد «الأعلى للأمومة والطفولة» يزور المخيم الإماراتي بالأردن

المصدر: أبوظبي - وام

زار وفد من المجلس الأعلى للأمومة والطفولة برئاسة الريم بنت عبدالله الفلاسي، الأمينة العامة للمجلس، بزيارة لمخيم الإمارات للاجئين في الأردن نفذ خلالها عدة ورشات تدريبية لأطفال المخيم حول برنامج الوقاية من التنمّر.

وقالت الريم عبدالله الفلاسي إن هذه الزيارة التي وجهت بها سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، استهدفت الاطلاع على أوضاع اللاجئين بالمخيم الإماراتي وتوزيع الألعاب وأدوات القرطاسية التي جمعها المجلس من تبرعات الأطفال بدولة الإمارات خلال الحملة التي ينظمها المجلس الأعلى للأمومة والطفولة.

وأضافت أن أعضاء المجلس الاستشاري للأطفال شاركوا في هذه الزيارة من خلال الأنشطة التشاركية مع أطفال المخيم.