«كهرباء دبي» تدعم برنامج «أمن المساكن» في شرطة دبي

المصدر: دبي - البيان

أعلنت هيئة كهرباء ومياه دبي دعمها لبرنامج «أمن المساكن» الذي توفره القيادة العامة لشرطة دبي، ويهدف إلى حماية وتأمين منازل المواطنين والمقيمين أثناء سفرهم أو تغيبهم لفترات طويلة.

تعاون

وأكد اللواء عبد الله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي، أن الشراكة الاستراتيجية بين شرطة دبي وهيئة كهرباء ومياه دبي، تعد امتداداً للتعاون البناء والمثمر بين الجانبين، والمرتكز على منظومة عمل مشتركة ومتكاملة تدعم الرؤى المستقبلية لإمارة دبي، بما يحقق الهدف الاستراتيجي للإمارة لأن تكون مدينة آمنة يسودها الاستقرار، وتترسخ فيها أساسيات التنمية بالمحافظة على الأرواح والممتلكات، وفي ضوء ذلك فإن شرطة دبي حريصة على إرساء دعائم الأمن بكل دقة واحترافية، وتنفيذ خطط تطويرية تحقق الأهداف الاستراتيجية لشرطة دبي الرامية إلى خفض معدلات الجريمة والوقاية منها.

وأشار القائد العام لشرطة دبي أن برنامج «أمن المساكن» الذي أطلقته الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية عام 2001، أسهم في الحد من السرقات وحماية المنازل أثناء غياب أو سفر قاطنيها، مؤكداً أن البرنامج اليوم يتميز بخدمته الأمنية الوقائية الذكية بالتعاون مع الشركاء، بحيث يتم متابعة المنازل عبر كاميرات وأجهزة الاستشعار عن بعد، بما يعزز الأمن والأمان في المجتمع.

أولوية

بدوره قال سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: «في إطار جهودنا لدعم توجيهات القيادة الرشيدة التي تضع جودة حياة المواطنين والمقيمين والزائرين على رأس قائمة أولوياتها، ورؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بأن تكون دبي المدينة الأذكى والأكثر سعادة وأمناً في العالم، نحرص على التكامل والتعاون المستمر مع الدوائر والمؤسسات الحكومية الاتحادية والمحلية لتعزيز جودة الحياة في دبي وتحقيق سعادة أفراد المجتمع.

وانطلاقاً من الشراكة الاستراتيجية التي تربط بين هيئة كهرباء ومياه دبي والقيادة العامة لشرطة دبي، يسرنا دعم برنامج»أمن المساكن«من خلال التعريف به بين متعاملي وموظفي الهيئة وتشجيعهم على التسجيل في هذا البرنامج الرائد الذي حقق نجاحاً كبيراً منذ إطلاقه وأسهم في تعزيز الشعور بالأمن والأمان والطمأنينة لدى أصحاب البيوت والمنازل من المواطنين والمقيمين لدى تغيبهم أو سفرهم لفترات طويلة بالاستعانة بأحدث البرامج والتقنيات المبتكرة والذكية التي تتميز بها دبي».

برامج

وتعمل هيئة كهرباء ومياه دبي على التعريف ببرنامج «أمن المساكن» بين متعامليها عبر حملات وبرامج الهيئة وقنواتها على مواقع التواصل الاجتماعي، إضافة إلى تعريف الموظفين بالخدمة عبر الموقع الإلكتروني الداخلي ودعوة الموظفين للتسجيل عبر البريد الإلكتروني والرسائل النصية القصيرة، كما خصصت الهيئة منصة في المبنى المستدام في القوز يتواجد فيها موظفون من شرطة دبي للتعريف بالبرنامج وتسجيل موظفي ومتعاملي الهيئة.

كما تروج الهيئة للبرنامج ضمن «حملة الأحياء السكنية» خلال الزيارات الميدانية التي تنظمها في العديد من المناطق في دبي، إضافة إلى الترويج لها ضمن مبادرة «بيتنا مثالي» التي أطلقتها الهيئة بالتعاون مع 9 جهات حكومية وتهدف إلى تبني أفضل الممارسات المستدامة لبيوت سعيدة ومثالية من خلال الالتزام بمتطلبات الجهات الحكومية المشاركة في المبادرة.