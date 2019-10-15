تدشين دبلوم لغة الإشارة لمرشحي أكاديمية شرطة دبي

المصدر: دبي - البيان

دشن اللواء الأستاذ الدكتور محمد أحمد بن فهد، مساعد القائد العام لشؤون الأكاديمية والتدريب في شرطة دبي، برنامج دبلوم لغة الإشارة للطلبة المرشحين والمرشحات من الخريجين، بحضور العميد الدكتور غيث غانم السويدي، مدير أكاديمية شرطة دبي، والعقيد بدران الشامسي، مدير الإدارة العامة للتدريب، والمقدم الدكتور سعود فيصل الرميثي، رئيس مجلس أصحاب الهمم بشرطة دبي، والرائد أحمد محمد الدويج، مدير إدارة التطبيقات القانونية والشرطية بالوكالة، ونائبه الملازم أول عبد الله الشامسي.

وأكد اللواء ابن فهد، حرص القيادة العامة لشرطة دبي على ترجمة توجيهات اللواء عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، لتعليم لغة الإشارة لمنتسبي القوة ضمن مشروع تدريب الموظفين في الإدارات العامة ومراكز الشرطة ومطارات دبي، وذلك تفعيلا للسياسة الوطنية لتمكين أصحاب الهمم، واستراتيجية دبي 2020 «مجتمعي مكان للجميع» لتكون دبي مدينة صديقة لأصحاب الهمم، واستراتيجية أصحاب الهمم بشرطة دبي 2016/‏‏2021، بما يحقق المساواة والعيش الكريم لكافة الفئات في المجتمع، ويعزز المشاركة الفاعلة والفرص المتكافئة في مجتمع دامج.

من جانبه، أوضح العميد الدكتور غيث السويدي، أن الدبلوم ينقسم إلى ستة مستويات يتم تدريسها للطلبة المرشحين والمرشحات الخريجين على مدار ستة أشهر، يتعرفون خلالها على فئة الصم، والمعجم الإشاري الإماراتي للصم، المعتمد من قبل مجلس الوزراء.

يحاضر في الدبلوم المدرب الخبير ياسر موسى عوض، بمشاركة عائشة إبراهيم الحوسني، مسؤول فئة الصم بمجلس أصحاب الهمم، والعريف محمد مسعد طاهر، عضو المجلس.