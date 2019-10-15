مستشفيات صحة دبي تجري 32 ألف عملية خلال 2018

المصدر: دبي ـ البيان

بلغ عدد العمليات الجراحية بمستشفيات هيئة الصحة بدبي خلال العام الماضي، 31 ألفاً و924 عملية جراحية، منها 17 ألفاً 917 عملية كبرى و14 ألفاً و7 عمليات صغرى، وبزيادة 20.5% عن إجمالي عدد العمليات التي تم إجراؤها عام 2017م والتي بلغت 26 ألفاً و490 عملية جراحية.

وكشف تقرير لهيئة الصحة بدبي أن عدد العمليات التي أجراها مستشفى راشد خلال العام الماضي من المجموع الكلي لهذه العمليات بلغ 14 ألفاً و387 عملية، منها 6 آلاف و849 عملية كبرى، و7 آلاف و538 عملية صغرى، بينما أجرى مستشفى دبي خلال العام الماضي 10 آلاف و647 عملية، منها 6 آلاف و548 عملية كبرى، و4 آلاف و99 عملية صغرى.

كما بلغ عدد العمليات التي أجراها مستشفى لطيفة للنساء والأطفال 5 آلاف و858 عملية، منها 3 آلاف و925 عملية كبرى، وألف و933 عملية صغرى، بينما أجرى مستشفى حتا خلال العام الماضي ألفاً و32 عملية منها 595 عملية كبرى، و437 عملية صغرى. وأظهر التقرير أن عمليات الكسور بمستشفيات الهيئة تصدرت مجموع العمليات.