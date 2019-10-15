وزارة العدل تكرّم المتقاعدين والمنتهية خدماتهم

المصدر: أبوظبي - البيان

كرّمت وزارة العدل عدداً من المستشارين والموظفين من المتقاعدين والمنتهية خدماتهم، وشهد المستشار سلطان راشد المطروشي القائم بأعمال وكيل وزارة العدل الاحتفالية التي أقيمت صباح أمس بمسرح الوزارة في أبوظبي، بحضور القاضي جاسم سيف بوعصيبة مدير دائرة التفتيش القضائي، وعبد الله عبد الجبار الماجد الوكيل المساعد للخدمات المساندة، وعبيد سلطان الظاهري الوكيل المساعد للشؤون الفنية والتعاون الدولي، وخالد الريسي الرئيس التنفيذي للسعادة وجودة الحياة، وعدد من قيادات وزارة العدل ورؤساء المحاكم الاتحادية بالدولة.

ووجه المستشار سلطان المطروشي تحية تقدير وإعزاز في بداية الحفل لهؤلاء الذين حملوا لواء العدالة وأعباء تلك الرسالة السامية، وهم يسلمون الراية لأجيال جديدة من الكفاءات القضائية والإدارية.