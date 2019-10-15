تفاهم بين «العليا للتشريعات» و«أبوظبي للزراعة»

المصدر: دبي - وام

وقعت الأمانة العامة لـ«اللجنة العليا للتشريعات في إمارة دبي» مذكرة تفاهم مع «هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية» لتعزيز أطر التعاون الثنائي في جميع المجالات التشريعية الداعمة للمسيرة التنموية الطموحة التي تقودها دولة الإمارات وصولاً إلى مصاف الدول الأكثر تقدماً وسعادة في العالم.

وقع المذكرة كل من محمد جمعة السويدي مساعد أمين عام «اللجنة العليا للتشريعات»، وموزة سهيل المهيري المدير التنفيذي للسياسات والأنظمة في «هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية» وسط التأكيد على توحيد وتوجيه الجهود نحو إثراء المعرفة التشريعية ونقل الخبرات وتعزيز العمل المشترك في مجال تطوير الأنظمة وتبادل قواعد البيانات والاستثمار الأمثل في الموارد البشرية المعنية بالمنظومة القانونية والتشريعية.