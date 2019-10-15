3 أيام فقط زمن إصدار رخصة البناء بأم القيوين

المصدر: أم القيوين – عصام الدين عوض

نجح فريق المسرعات الحكومية بأم القيوين في تحدي «خفض المدة الزمنية لإصدار تراخيص هندسية لبناء الملاحق» لدى دائرة بلدية أم القيوين، حيث تم خفض المدة الزمنية لإصدار الرخصة من 10 أيام عمل إلى 3 أيام عمل بحد أقصى، في مبادرة تدعم مخرجات مشروع نموذج تطوير العمل الحكومي في الإمارة الذي تم الإعلان عنه سابقاً.

وثمن عبيد سلطان طويرش القائم بأعمال مدير عام بلدية أم القيوين جهود فريق عمل المسرعات بحكومة دولة الإمارات لدعمه فريق عمل المسرعات بأم القيوين، وعمله المتواصل لاستدامة المشروع وتوسيع النطاق الذي يهدف إلى رفع مستوى سعادة المتعاملين لهذه الخدمة.

وأضاف إنه يمكن للمتعامل الآن إصدار رخصة بناء ملحق خلال 3 أيام عمل بحد أقصى بحيث يوفر الأوراق المطلوبة (رخصة مقاول سارية المفعول، مخطط الأرض) ويقدمها لدى مركز سعادة المتعاملين بدائرة البلدية ليتم تحويل المعاملة بعد ذلك إلى إدارة الشؤون الهندسية (قسم رقابة المباني والتصاريح)، ويتم التأكد من استيفاء الأوراق المطلوبة لإصدار الرخصة، بعد ذلك يقوم المراقب بالنزول الميداني إلى الموقع للاطلاع على التفاصيل المتعلقة ببناء الملحق، وخلال 3 أيام عمل كحد أقصى يتم إصدار الرخصة وإرسال النسخة الأصلية إلى مركز إسعاد المتعاملين ليتم تسليمها للمتعامل.

وقال طويرش إن المسرعات الحكومية تعد آلية عمل مستقبلية تضم فرق عمل مشتركة من موظفي الحكومة والقطاعين الخاص والأكاديمي ويتركز عملها في القطاعات الرئيسة وتعمل في مكان واحد وتحت مظلة واحدة لرفع وتيرة تحقيق الأجندة الوطنية وتسريع تنفيذ مشاريع الحكومة الاستراتيجية من خلال مساحات مخصصة ومبتكرة ستعمل فيها فرق عمل مشتركة تحت إشراف نخبة من المدربين والمشرفين والكفاءات العالمية لتقديم برامج مكثفة في مدد قصيرة.