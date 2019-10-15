شرطة دبي و«الوطني للإعلام» يبحثان التعاون

المصدر: دبي - البيان

استقبلت الإدارة العامة لحقوق الإنسان في شرطة دبي، وفداً من المجلس الوطني للإعلام، وذلك لبحث سبل التعاون المشترك في نشر التوعية بحقوق الطفل، والقضايا الخاصة بهم، إلى جانب بحث تنظيم ورش عمل مشتركة تخدم الأهداف الاستراتيجية للطرفين مستقبلاً.

وكان في استقبل الوفد العميد عارف أهلي مدير إدارة حماية الطفل والمرأة في الإدارة العامة لحقوق الإنسان، فيما ترأس الوفد الضيف أحمد سالم الشيبة مدير مكتب المجلس الوطني للإعلام في إمارة دبي، بحضور حليمة الشامسي من وكالة أبناء الإمارات «وام»، وبثينة أحمد شريف أخصائي أول موارد بشرية في المجلس الوطني للإعلام.

وبحث الجانبان التعاون في نشر فيديو لشرطة دبي خاص بالتوعية بجرائم التحرش بالأطفال، إلى جانب فيديو توعوي آخر خاص بخطورة مغادرة الأطفال لمنزل ذويهم دون مرافقة ومتابعة.