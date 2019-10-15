افتتاح مكتب ومخزن «مارين فارما» في ميناء الفجيرة

المصدر: الفجيرة - وام

افتتح الشيخ سلطان بن صالح بن محمد الشرقي، نائب رئيس مجموعة الفجيرة الوطنية، مكتب ومخزن مارين فارما- الشركة المتخصصة بتزويد الأدوية للسفن داخل ميناء الفجيرة، والمندرجة ضمن الشرق للرعاية الصحية التابعة لمجموعة الفجيرة الوطنية.

وأقيم حفل الافتتاح في مقر مارين فارما في مبنى مركز ميناء الفجيرة الطبي، بحضور كبار المسؤولين من ميناء الفجيرة والمنطقة الطبية ودائرة الجمارك، بالإضافة إلى شركات ووكلاء وموردي الأدوية، ووكلاء تموين السفن، ووكلاء الملاحة والشحن البحري، إلى جانب حضور الرئيس التنفيذي للشرق للرعاية الصحية د. ستيوارت بينيت، وعدد من أعضاء الهيئة الإدارية للشرق للرعاية الصحية ومجموعة الفجيرة الوطنية. وقام الشيخ سلطان بن صالح الشرقي بجولة في مكتب ومخزن مارين فارما.