«صحة أبوظبي» تعتمد مستشفى الرويس قسماً للطوارئ

المصدر: أبوظبي ـ البيان

أعلنت دائرة الصحة أبوظبي، الجهة التنظيمية لقطاع الرعاية الصحية في أبوظبي، عن منحها مستشفى الرويس ترخيص قسم الطوارئ، وذلك بعد أن استوفى كافة المتطلبات اللازمة للانتقال من كونه مركزاً للرعاية العاجلة، ليصبح قسماً للطوارئ.

وبذلك ينضم مستشفى الرويس إلى 8 أقسام طوارئ أخرى، ضمن قائمة المستشفيات المعتمدة كأقسام طوارئ ، ليقدم للمرضى في منطقة الظفرة، أعلى مستويات الرعاية الصحية في حالات الطوارئ.

وكانت دائرة الصحة أبوظبي، قد أقرت معياراً جديداً لأقسام الطوارئ في وقت سابق العام الماضي، والذي يتم بموجبه تصنيف أقسام الطوارئ في المستشفيات العامة الحكومية والخاصة في إمارة أبوظبي إلى قسمين، هما فئة قسم الطوارئ، وفئة مركز الرعاية العاجلة.