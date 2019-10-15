محمد المبارك: الإمارات وروسيا تتمتعان بمنجز ثقافي عريق

المصدر: أبوظبي - وام

أكد معالي محمد خليفة المبارك رئيس دائرة الثقافة والسياحة بأبوظبي، أن زيارة فخامة الرئيس فلاديمير بوتين رئيس جمهورية روسيا الاتحادية إلى دولة الإمارات، تأتي في مرحلة تاريخية تشهد ازدهار العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وتتعمّق العلاقات القائمة على الاحترام المتبادل والتفاهم والتعاون المشترك في جميع المجالات، ويتحقق التوافق بين القيم والطموحات المشتركة في خدمة الدولتين والإنسانية جمعاء.

وقال المبارك في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات «وام»، إن دائرة الثقافة والسياحة بأبوظبي، تلعب دوراً محورياً في التعاون المزدهر بين البلدين الصديقين، حيث استقبلت الإمارة أعداداً كبيرة من المسافرين من روسيا، بالتزامن مع تنظيم العديد من الفعاليات للاحتفال بروسيا وتنوعها الثقافي، وغنى تاريخها العريق، في حين لا يزال عدد الزوار الذين نرحب بهم من روسيا، ينمو بمعدل سنوي كبير.

وأشار إلى أن الدولة اعتمدت في عام 2017، في إطار تشجيع السياحة البينية الدخول بدون تأشيرة للزوار من كل من روسيا وكومنولث رابطة الدول المستقلة، ما أدى لزيادة هائلة في عدد المسافرين من هذه المواقع.

وأوضح أن أبوظبي شهدت نمواً كبيراً في عدد الزوار الروس، حيث زاد عدد السياح الروس إلى العاصمة أبوظبي منذ مطلع عام 2019، حتى اليوم بنسبة 33.7 %، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2018.

وفي المجال الثقافي.. قال المبارك: «تتمتع الإمارات وروسيا بمنجز ثقافي عريق، يتيح للبلدين تكاملاً ثقافياً ومعرفياً، يسهم في ازدهار المشهد الثقافي فيهما، ويتيح للبلدين الترويج للإرث الثقافي الذي يمتلكانه، كلٌّ منهما لدى الآخر، وصولاً إلى تلاقي الشعبين، وتبادل كنوز الثقافتين، في إطار حوارهما المنفتح المتسامح، وذلك من خلال استضافة العديد من الفعاليات والأنشطة المشتركة، وقد قمنا بتعزيز هذه الروابط، والاستفادة من التفاعل والتعاون مع بعضنا البعض».

ولفت إلى أن مهرجان الموسيقى الروسية، الذي استضافته أبوظبي مطلع العام الجاري، شهد 14 حفلاً موسيقياً مختلفاً مع 30 موسيقياً روسياً، من أساتذة الموسيقى الكلاسيكية إلى الموسيقيين الشباب، إذ عرضوا أفضل الأعمال الموسيقية، وسلطوا الضوء على منجزهم الثقافي الخاص لجمهور أبوظبي.

وقال المبارك: «استضافت أبوظبي مؤخراً، وبقيادة المؤلّف الموسيقي ميخائيل بليتنيف الحائز على جائزة «غرامي» المرموقة، الأوركسترا الوطنية الروسية التي أقامت حفلين موسيقيين على خشبة مسرح المجمّع الثقافي بأبوظبي، ضمن فعاليات افتتاح موسم موسيقى أبوظبي الكلاسيكية 2019 - 2020».

وذكر المبارك أن اختيار روسيا ضيف شرف لمعرض أبوظبي الدولي للكتاب 2020، يعني أنه سيتم التركيز على الناشرين الروس والتقاليد الأدبية الشهيرة في روسيا، وجلب الكتاب والناشرين إلى أبوظبي، لتبادل معارفهم وثقافاتهم وخبراتهم، للاحتفاء بثقافة الآخر، واستقطاب الموارد والخبرات العالمية لدولة عريقة مثل روسيا، سعياً لرعاية صناعة نشر الكتب الناشئة في الإمارات، وإبرازاً لعمق ورقي الثقافة الروسية وتنوّعها معرفياً.