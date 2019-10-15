برنامج سفراء شباب الإمارات يضم روسيا لبرنامجه

المصدر: أبوظبي - وام

أعلن «برنامج سفراء شباب الإمارات» عن برنامجه للعام المقبل ليشمل جمهورية روسيا الاتحادية، وذلك بمناسبة زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى الدولة.

ويقام «برنامج سفراء شباب الإمارات» تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وبتنسيق وإشراف مكتب شؤون التعليم في ديوان ولي العهد بأبوظبي.

ويسعى البرنامج إلى تأكيد أهمية التواصل مع الثقافات والحضارات المختلفة والاستفادة من الخبرات والأعمال الريادية التي حققتها المجتمعات الأخرى كون هذا التواصل يساهم بشكل رئيسي في بناء جسور الصداقة والتعاون ويعزز بناء علاقات إنسانية قائمة على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة.

وسيشمل برنامج العام المقبل زيارة سفراء شباب الإمارات إلى روسيا خلال فترة الصيف لمدة ثلاثة أسابيع زيارات متعددة لتعريفهم بعمل الجهات الحكومية والتعرف إلى أهم القطاعات الاقتصادية والصناعية بروسيا بالإضافة إلى تعمقهم في تاريخ وثقافة وقيم وعادات الشعب الروسي ولغتهم.

تعاون

وسيجري التعاون خلال المرحلة الأولى من البرنامج مع أكاديميات الدار لتأهيل طلابها للمشاركة في البرنامج من خلال تعلمهم أساسيات اللغة الروسية والتعرف إلى الثقافة والقيم والعادات الروسية وذلك ضمن برامج الأنشطة اللاصفية.

وستكون روسيا الدولة الرابعة في تاريخ برنامج سفراء شباب الإمارات، حيث تخرج من البرنامج منذ إطلاقه في عام 2012 أكثر من 175 طالباً وطالبة من مختلف جامعات الدولة وشاركوا في عدة مستويات من البرنامج في كل من كوريا الجنوبية والصين وألمانيا.

ويشكل خريجو البرنامج كوكبة من نخبة شباب الإمارات، حيث تمكنوا من تحقيق مراتب متميزة في مختلف المجالات الوظيفية كما تم اختيار العديد منهم لعضويات مجلس الإمارات للشباب ومجالس الشباب المحلية.

وبهذه الإضافة ستكون روسيا الدولة الثانية في برنامج العام المقبل بالإضافة إلى جمهورية الصين الشعبية.