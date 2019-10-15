أمل القبيسي تبحث مع «الجمعية الفدرالية لروسيا» تعزيز التعاون

المصدر: صربيا - البيان

بحثت معالي الدكتورة أمل عبدالله القبيسي رئيس المجلس الوطني الاتحادي على هامش مشاركتها في اجتماعات الجمعية العامة الـ141 والمجلس الحاكم الـ205 للاتحاد البرلماني الدولي المنعقدة في العاصمة الصربية بلغراد أمس، مع فالنتينا ماتفيينكو رئيسة مجلس الاتحاد للجمعية الفدرالية لروسيا الاتحادية، سبل تعزيز علاقات التعاون في مختلف المجالات ولا سيما البرلمانية منها، مع الإشادة بمدى التطور والنمو الذي تشهده علاقات الشراكة الاستراتيجية القائمة بين دولة الإمارات العربية المتحدة، وجمهورية روسيا الاتحادية، والتي تحظى بكل الدعم من قبل قيادتي البلدين الصديقين.

وأعربت معالي الدكتورة القبيسي ورئيسة مجلس الاتحاد للجمعية الفدرالية لروسيا الاتحادية، عن تثمينهما ما وصلت له علاقات الشراكة والتعاون القائمة بين البلدين في المجالات السياسية والاقتصادية والاستثمارية والسياحية والتعليمية فضلاً عن توافق الرؤى حيال القضايا ذات الاهتمام المشتركة وفي مقدمتها تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم ومواجهة الإرهاب والتطرف، مؤكدتين أن هذه العلاقات تستند إلى تاريخ طويل وجذور راسخة وممتدة من التعاون والتواصل وتبادل الزيارات بين قيادتي ومسؤولي البلدين.

وأكدت معالي رئيسة المجلس الوطني الاتحادي ورئيس مجلس الاتحاد للجمعية الفدرالية لروسيا الاتحادية، أهمية تفعيل وتعزيز علاقات التعاون البرلمانية بين الجانبين بما يحقق أفضل النتائج بما يواكب رؤية قيادتي البلدين وتطلعات الشعبين الصديقين، مع التأكيد على أهمية ما وصل له التنسيق والتشاور حيال مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك والتي يتم طرحها والدفاع عنها وتبنيها خلال المشاركة في الفعاليات البرلمانية الإقليمية والدولية.

وثمنتا النتائج المثمرة والكبيرة التي تتحقق كإحدى ثمار اللقاءات التي تجري بين صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وفلاديمير بوتين رئيس جمهورية روسيا الاتحادية.