الإمارات وروسي.. علاقات برلمانية تجسد قوة الشراكة الاستراتيجية

المصدر: أبوظبي - وام

جسدت العلاقات البرلمانية الإماراتية الروسية قوة العلاقة بين البلدين الصديقين بما يحقق تطلعات قيادتي وحكومتي وشعبي البلدين وحرصهم على تطوير هذه الشراكة الاستراتيجية الشاملة في المجالات كافة.

وواكب المجلس الوطني الاتحادي من خلال الدبلوماسية البرلمانية الإماراتية تطور علاقات الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين دولة الإمارات وجمهورية روسيا الاتحادية وما يربط البلدين من علاقات متنامية مستندة إلى النتائج الإيجابية الكبيرة التي تتمخض عن الحوار السياسي النشيط بين البلدين واللقاءات المتواصلة بين صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وفلاديمير بوتين رئيس جمهورية روسيا الاتحادية والزيارات المنتظمة لقيادتي البلدين والتي تعطي دفعة جديدة لتطور العلاقات بينهما إضافة إلى زيارات ممثلي المؤسسات البرلمانية في البلدين وحرصهما على المشاركة في جميع الفعاليات البرلمانية والمؤتمرات المتخصصة في الإمارات وروسيا.

وانطلقت الدبلوماسية البرلمانية للمجلس الوطني الاتحادي في علاقاتها البرلمانية الإماراتية الروسية من خلال ما تحظى به العلاقات القائمة بين البلدين من تقدير واهتمام خصوصاً بين رئيسي المجلسين والأعضاء في ظل التوافق الكبير في الرؤى بين المجلسين حيال ما تشهده المنطقة من أحداث وقضايا دولية، وتمثل مكافحة الإرهاب ونشر التسامح والاعتدال والأمن في المنطقة والعالم أولوية للبلدين الصديقين.

تطور

وتشهد علاقات التعاون والشراكة القائمة بين دولة الإمارات وجمهورية روسيا الاتحادية تطوراً ملحوظاً في المجالات السياسية والبرلمانية والاستثمارية والاقتصادية والسياحية والثقافية فضلاً عن التطور المتنامي للعلاقات البرلمانية بين الجانبين وتعزيزها تحت مظلة جمعية الصداقة البرلمانية لتأطير التعاون وتفعيل التنسيق من خلال الدبلوماسية البرلمانية لا سيما خلال اجتماعات الاتحاد البرلماني الدولي ومختلف الفعاليات البرلمانية حيال القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وجاء إنشاء لجنة الصداقة البرلمانية الإماراتية الروسية بهدف تعزيز أسس التعاون المشترك في مجالات العمل البرلماني وتفعيل عمل البرلمانات والبرلمانيين في البلدين الصديقين ومواكبة ودعم توجهات ورؤية قيادتي البلدين إضافة إلى تعظيم الاستفادة من الدور البرلماني في القضايا الإقليمية لمنطقة الشرق الأوسط وكذلك القضايا الدولية ذات الاهتمام المشترك.

تنسيق

ونجحت اللجنة في تعزيز التنسيق حيال القضايا ذات الاهتمام المشترك على صعيد التعاون البرلماني الدولي ومن خلال المشاركة في الفعاليات البرلمانية الإقليمية والدولية، حيث شهدت اللقاءات بين الجانبين الإماراتي والروسي رؤية مشتركة حول مختلف القضايا الإقليمية والدولية التي تهم البلدين وفي مقدمتها محاربة الإرهاب والتطرف واحترام القانون الدولي.

وحرص المجلس الوطني الاتحادي ومجلس الاتحاد للجمعية الفيدرالية لروسيا الاتحادية على اعتماد أفضل السبل الكفيلة بتطوير العلاقات القائمة بين البلدين الصديقين وتنميتها في القطاعات كافة لا سيما السياحة والطيران والتعليم والعلوم والتكنولوجيا والتبادل الثقافي والتعليمي وتبادل البعثات التعليمية والمشاركة الفاعلة في الفعاليات ذات الطابع الدولي التي يستضيفها وينظمها البلدان مع تأكيد دعوة رجال الأعمال لتنويع استثماراتهم.