السفير الروسي: قفزة نوعية في العلاقات الثنائية بين البلدين

المصدر: أبوظبي - وام

أكد سيرجي كوزنيتسوف سفير جمهورية روسيا الاتحادية لدى الدولة، أن زيارة الرئيس فلاديمير بوتين رئيس جمهورية روسيا الاتحادية إلى دولة الإمارات العربية المتحدة تشكل قفزة نوعية في العلاقات الثنائية بين البلدين.

وقال كوزنيتسوف، إن الزيارة تجسد قوة الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين الصديقين، وتعزز التعاون بينهما في القطاعات الحيوية.

وأضاف أن هذه الزيارة ستشهد تطوراً كبيراً في تعزيز العلاقات بين البلدين خاصة في ظل الشراكة الاستراتيجية التي تربط بينهما.. وقال: «نحن فخورون بتعاوننا المشترك في قطاع الفضاء، وسعداء بنجاح مهمة هزاع المنصوري إلى محطة الفضاء التي جاءت ضمن بعثة روسية».

واكد أن التعاون الثقافي بين البلدين يشهد نمواً وتطوراً ملحوظاً.. مشيداً بتنظيم فعاليات الأسبوع الإماراتي الروسي التي تقام في قصر الإمارات بالعاصمة أبوظبي على هامش زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى الدولة التي تبدأ اليوم.

وتضمنت فعاليات الأسبوع عروض العيالة، والترحيب بالضيوف بالقهوة والتمر الإماراتي، إلى جانب الخبز والملح الروسي، كما تضمنت الفعاليات عرضاً موسيقياً قدمته الفنانة الإماراتية فاطمة الهاشمي، إلى جانب عدد من العروض التراثية والحرف اليدوية.