305 خبراء في مؤتمر الجيوفيزياء في جامعة العين

المصدر: العين - داوود محمد

أعلنت جامعة الإمارات إنهاء الاستعدادات لاستضافة المؤتمر العالمي الخامس للجيوفيزياء الهندسية، واعتماد جائزة الابتكار الجيوفيزيائي الأولى من نوعها على مستوى العالم، تحت رعاية سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة العين، وبمشاركة 305 مشاركين من خبراء وباحثين من مختلف مؤسسات البحث العلمي في الجامعات ومراكز البحث المتخصصة، وبالتعاون مع بلدية العين، خلال الفترة من 21-24 أكتوبر الحالي وعرض 91 بحثاً عالمياً.

مشاركة واسعة

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد صباح أمس في مركز رجال الأعمال في جامعة الإمارات، بحضور عدد من القيادات الأكاديمية وأعضاء اللجنة المنظمة، وممثلين عن إدارة بلدية العين، وأكد الأستاذ الدكتور أحمد مراد عميد كلية العلوم بالجامعة رئيس اللجنة العليا للمؤتمر، أن التحضيرات للمؤتمر اكتملت لاستقبال الباحثين والمختصين الذي بلغ عددهم لغاية تاريخه 136 مشاركاً، والمتوقع تسجيل 169، وبعدد إجمالي يصل إلى 305 مشاركين من: الولايات المتحدة الأمريكية، وأوروبا، واستراليا، والصين، واليابان، ودول الخليج العربي وغيرها وبزيادة ملحوظة عن المشاركات في الدورات السابقة .

وأشار إلى أن معالي المهندس سهيل المزروعي، وزير الطاقة والصناعة، سيكون متحدثاً رئيساً في جلسة الافتتاح، كما تم اعتماد «جائزة الابتكار في الجيوفيزياء» والتي تعتبر الأولى من نوعها على المستويين العالمي والإقليمي، تماشياً مع متطلبات الأجندة الوطنية وسياسة الحكومة الرشيدة في تشجيع الابتكار في مختلف المجالات، وذكر بأن المشاركة متاحة لكافة الباحثين والأكاديميين في علوم وتطبيقات الجيوفيزياء، حيث تم استلام 37 بحثاً للمشاركة في مسابقة الدورة الثانية للابتكار .