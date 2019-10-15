«قضاء أبوظبي» تنظم ندوة «العدالة والاستثمار»

المصدر: أبوظبي - البيان

نظمت دائرة القضاء في أبوظبي، بالتعاون مع المدرسة القضائية الفرنسية، ندوة «العدالة والاستثمار»، بهدف تعميق النقاش وتبادل الأفكار حول آليات تعزيز البيئة الاستثمارية من خلال نظام قضائي متطور، وذلك في إطار تنفيذ الرؤية الطموحة للدائرة انطلاقاً من توجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس دائرة القضاء في أبوظبي.

وقال المستشار علي الشاعر الظاهري، مدير إدارة التفتيش القضائي في أبوظبي: إن الدول تسعى في سباق مفتوح إلى جذب رؤوس الأموال الأجنبية، ويمكن للقانون أن يلعب دوراً مهماً في تعزيز التنافسية، وإدراكاً لأهمية التشريعات في تعزيز البيئة الاستثمارية وتنافسية الدولة، لجأ المشرع الإماراتي لإصدار قوانين تشجع الاستثمار.

ومن جانبه، قال المستشار بنوا شموارد، مدير القسم الدولي بالمدرسة الوطنية الفرنسية للقضاء، إن ندوة العدالة والاستثمار تكتسب أهمية خاصة في ظل الدور الفاعل للعدالة في جذب الاستثمارات.