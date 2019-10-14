بلدية أبوظبي تصدر دليل الخدمات بلغة "برايل"

المصدر: البيان الإلكتروني

نفذت بلدية مدينة أبوظبي من خلال مركز بلدية مدينة زايد مبادرة مجتمعية لدعم أصحاب الهمم تتمثل بإصدار دليل الخدمات البلدية الموحدة بلغة "برايل" والتي يستخدمها ذوو التحديات البصرية من المكفوفين.

وأكدت البلدية أن هذه المبادرة تندرج ضمن إطار حرصها على دعم جميع شرائح المجتمع وإيصال خدماتها بأبسط الطرق وأسهلها ليتمكن جميع المتعاملين من الاستفادة منها، كما تولي البلدية عناية فائقة بذوي الهمم في مشاريعها ومبادراتها، تأكيدا على التزامها الكامل بالمسؤولية المجتمعية .

وأشارت البلدية أن هذه المبادرة قام بالإشراف عليها وإعدادها و إنجازها الموظفون في إدارة خدمة المتعاملين بمركز بلدية مدينة زايد، وذلك بالتعاون مع مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم.

ويهدف هذا الدليل إلى دمج فئات أصحاب الهمم ذوي التحديات البصرية (المكفوفين) في المجتمع، حيث إنّ توفير المعلومات والمعرفة بلغلة "برايل" يساعد في تطبيق سياسة الدمج الثقافي والاجتماعي، وحرصاً على تقديم الخدمات النوعيّة والمتميزة للمكفوفين، ويُسهم الدليل في الارتقاء بمستوى خدمات البلدية المقدمة إلى أصحاب الهمم ذوي التحديات البصرية وفقاً لأفضل الممارسات العالمية.

ويأتي إطلاق هذا الدليل بالتزامن مع اليوم العالمي للمكفوفين (العصا البيضاء) الذي يصادف يوم 15 أكتوبر من كل عام.

وأوضحت البلدية أنها سلمت الدليل إلى مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم بشكل رسمي بالتزامن مع هذه المناسبة، حيث قام وفد برئاسة راشد خليفة الرميثي مدير مركز بلدية مدينة زايد بتسليم الدليل إلى مؤسسى زايد العليا لأصحاب الهمم، كما قام عدد من أصحاب الإعاقة البصرية بتجريب الدليل وقراءة محتوياته بلغة "برايل" .