"نقل أبوظبي": مركبة واحدة معفاة من رسوم بوابات التعرفة المرورية

المصدر: أبوظبي – أحمد سعيد:

أكد إبراهيم الحمودي المدير التنفيذي لقطاع النقل بدائرة النقل، أن بوابات التعرفة المرورية ستخفض الضغط على مداخل ومخارج المدينة خلال ساعات الذروة بنسبة 8%، مشيراً إلى أن الضغط يتراوح حالياً ما بين 90% إلى 95% .

وتعقيباً عن قرار إعفاء بعض الفئات من رسوم بوابات التعرفة، أشار إلى أن مركبة واحدة فقط ستعفى لفئة كبار المواطنين والمتقاعدين وأصحاب الهمم.

وأكد إبراهيم الحمودي،على انخفاض سرعة المركبات على مداخل ومخارج ابوظبي إلى ما دون 30 كيلو مترا خلال ساعات الذروة الامر الذي استدعى تطبيق نظام التعرفة المرورية.

وأوضح الحمودي في محاضرة بمجلس محمد خلف المزروعي، أن استثمارات أبوظبي في مشاريع البنية التحتية للطرق تبلغ نحو 32 مليار درهم خلال العشرة سنوات الأخيرة، مشيراً إلى أن صيانة الطرق في أبوظبي تتكلف مليار درهم سنوياً.

وأشار إلى أن طول الازدحام المروري على جسر مصفح 7.5 كيلو مترات في ساعات الذروة الصباحية ويقدر الوقت المهدر بنحو 15 دقيقة، إلا أن الازدحام معرض للتمدد في حال لم يتم تطبيق حلول وخطط النقل ليزيد على 10 كيلو مترات.

وكشفت الحمودي عن دراسة أجرتها دائرة النقل، والتي تشير إلى أن 21% مستعدون لتغيير أوقات تنقلهم عند تطبيق نظام التعرفة المرورية، و13% مستعدون لاستخدام حافلات النقل عوضاً عن مركباتهم.