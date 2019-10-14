طقس الغد صحو إلى غائم جزئياً

المصدر: وام

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً إلى غائم جزئياً، وتظهر بعض السحب شرقاً ظهراً، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

حركة الرياح: جنوبية شرقية - شمالية شرقية 18 - 28 كم/س، تصل إلى 38 كم/س أحياناً.

الموج في الخليج العربي يكون خفيفاً إلى متوسط ..ويحدث المد الأول عند الساعة 13:58 والمد الثاني عند الساعة 02:14 والجزر الأول عند الساعة 20:07 والجزر الثاني عند الساعة 54:07 .

ويكون الموج في بحر عمان خفيفاً إلى متوسط .. ويحدث المد الأول عند الساعة 10:02 والمد الثاني عند الساعة 23:14 والجزر الأول عند الساعة 31: 16 والجزر الثاني عند الساعة 04:51 .

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة بالدولة غدا:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبو ظبي 38 28 60 20

دبي 37 28 65 20

الشارقة 36 25 80 25

عجمان 36 26 75 30

أم القيوين 36 25 80 30

رأس الخيمة 37 24 75 25

الفجيرة 35 28 75 40

العين 37 24 65 20

ليوا 39 25 70 20

الرويس 37 26 80 25

السلع 36 27 75 30

دلما 36 30 80 40

طنب الكبرى 35 30 85 45

طنب الصغرى 35 30 85 45

أبو موسى 35 30 85 45.