يتنقل عبر سالك بـ 40 درهماً خلال 5 سنوات

المصدر: دبي – راضية آيت خداش

تفاجأ الشاب الهندي أنجيش توماس (38 عاماً) وهو مقيم في دولة الإمارات منذ ستة أعوام، بأن رصيد بطاقة سالك التي اشتراها قبل خمس سنوات لم ينته بعد، وتبقى منه 10 دراهم من مجموع 50 درهماً.

و قال توماس وهو يقيم في منطقة المويلح بإمارة الشارقة ويعمل مهندس كمبيوتر في دبي، إنه فتح تطبيق سالك ليتأكد من رصيده بعد مروره عبر بوابة سالك الأسبوع الماضي، فتفاجأ بأن رصيد الـ 50 درهماً لا يزال متوفراً وفعالاً ولم تنته صلاحيته رغم مرور أكثر من خمس سنوات.

وأوضح أنجيش لـ "البيان" بأنه اشترى شريحة سالك في 19 أغسطس عام 2014، وهو نفس اليوم الذي اشترى فيه سيارته الجديدة، فألصق الشريحة على واجهة المركبة وكان الرصيد المتوفر حينها 50 درهما.

وقال وأردف إنه يتنقل يومياً من الشارقة إلى دبي للعمل، وقطع مسافة 83 ألف كيلومتر خلال خمس سنوات بسيارته، إلا أنه لا يعبر بوابات سالك، إلا نادراً عندما يضل طريقه ويجد نفسه أمام بوابات سالك.

وأضاف توماس أنه حريص على دفع جميع فواتيره في وقتها حتى لا تترتب عليه أي مخالفات، ولذلك انتابه فضول مراجعة حسابه في نظام سالك، ليتأكد من عدم مروره بالبوابات من دون رصيد، ليتفاجأ بأن رصيد الـ 50 درهماً لم ينته ويتبقى منه 10 دراهم، أي أنه استهلك 40 درهماً فقط خلال خمس سنوات.