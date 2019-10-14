2880 روسياً يستثمرون في 1958 شركة بدبي

المصدر: دبي - بشار باغ

أظهرت بيانات قطاع الترخيص والتسجيل التجاري في اقتصادية دبي، والتي حصلت عليها «البيان» أن عدد المستثمرين الروس في منشآت الأعمال بدبي بلغ 2880 مستثمراً يمتلكون بشكل كامل أو جزئي 1958 رخصة أعمال، وأن هذه الاستثمارات تتوزع على 4 قطاعات رئيسية.

وأظهرت البيانات أن عدد الرخص العاملة في الأنشطة التجارية بلغ 1391 رخصة، إلى جانب 456 رخصة للأنشطة المهنية، و23 رخصة صناعية، إضافة إلى 88 رخصة في الأنشطة السياحية. وفيما يتعلق بتوزيع مواقع رخص المستثمرين الروس على المناطق، تأتي منطقة بر دبي أولاً بـ1033 رخصة، تليها ديرة بـ869 رخصة، إضافة إلى 55 رخصة في دبي الجديدة، ورخصة واحدة في منطقة حتا. وحلّت منطقة برج خليفة أولاً بين مواقع رخص الأعمال الروس في دبي، تليها منطقة نايف، ثم عيال ناصر، إلى جانب المرر والمركز التجاري الأول، تليها البرشاء الأولى وبورسعيد والمرقبات، ثم الثنية الأولى والخبيصي والرقة.

وسجلت دبي منذ 2017 حتى الآن 486 رخصة أعمال جديدة مملوكة كلياً أو جزئياً من قِبل المستثمرين الروس، وبلغ عدد الرخص الجديدة المسجلة في دبي منذ بداية العام الجاري حتى أمس 167 رخصة مقابل 134 رخصة جديدة تم تسجيلها لمستثمرين روس في عام 2018 بكامله، أي بنمو نسبته 24.6%.

وكشف فهد القرقاوي، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لتنمية الاستثمار، أن تدفقات رؤوس الأموال الاستثمارية من روسيا إلى دبي تركزت في 4 قطاعات رئيسية منذ 2015 حتى الآن. وقال في تصريحات لـ «البيان الاقتصادي» إن قطاع الإنشاءات استحوذ على الحصة الأكبر من رؤوس أموال الاستثمارات الروسية المباشرة في دبي بنسبة ناهزت 42.1%، بحسب بيانات مرصد دبي للاستثمار.

وحل التصنيع والآلات والمعادن في المرتبة الثانية بنسبة 37.8%، وجاء قطاع أجهزة الكمبيوتر والأجهزة الإلكترونية ثالثاً بـ 13.8%، ثم خدمات الأعمال بـ 4.8%، وهناك قطاعات أخرى تجتذب 1.5%.

أما من حيث عدد المشاريع التي وجهت إليها رؤوس الأموال، فاستحوذ قطاع خدمات الأعمال على النسبة الأكبر من عدد هذه المشاريع بـ 35.7%، يليه المعلومات ثانياً بـ 21.4%، فيما استحوذ كل من قطاع التصنيع والآلات والمعادن وقطاع أجهزة الكمبيوتر والأجهزة الإلكترونية على 14.8% من إجمالي المشاريع الاستثمارية الروسية في دبي منذ 2015 لغاية الآن.

وأوضح أن 78.57% من المشاريع الاستثمارية الروسية في دبي تصنف ضمن فئة المشاريع متوسطة وعالية التقنية، مما يعكس القيمة التي تضيفها هذه المشاريع إلى الاقتصاد الوطني.

ومع نمو الاستثمارات الروسية في 2018 من حيث قيمة رؤوس الأموال بنسبة 268% ومن حيث عدد المشاريع 100% مقارنة بـ 2017، إلا أن القرقاوي يؤكد أن هناك المزيد من آفاق وفرص النمو من حيث القيمة أو العدد.