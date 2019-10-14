انطلاق معرض توظيف مجندي الخدمة الوطنية الرابع

المصدر: أبوظبي ـ مصطفى خليفة

افتتح الشيخ محمد بن سرور بن محمد آل نهيان، أمس، فعاليات معرض توظيف مجندي الخدمة الوطنية الرابع، الذي تنظمه القيادة العامة للقوات المسلحة ممثلة بهيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية بمبادرة من هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية، بالتعاون مع «اندكس» للمؤتمرات والمعارض، وبمشاركة 80 علامة تجارية و10 جامعات حكومية وخاصة، لتأمين مستقبل المجندين المهني والتعليمي، بعد إتمامهم متطلبات برنامج الخدمة الوطنية، ويستمر المعرض حتى يوم غد في مركز أبوظبي الوطني للمعارض «أدنيك».

وقام الشيخ محمد بن سرور بن محمد آل نهيان بجولة في أرجاء المعرض، وتفقد أجنحته المختلفة، اطلع من خلالها على الفرص الوظيفية المتاحة لدى المشاركين في المعرض، مستمعاً إلى شرح مفصل عن نشاطات وأعمال الجهات المشاركة وسعيها في تسهيل إجراءات التوظيف لمجندي الخدمة الوطنية. وحضر افتتاح المعرض عدد من كبار ضباط القيادة العامة للقوات المسلحة وكبار مسؤولي الجهات المشاركة.

وأعرب الشيخ محمد بن سرور بن محمد آل نهيان عن تقديره وإعجابه لما شاهده واستمع إليه من القائمين على هذه الأجنحة من توفير فرص العمل للشباب لخدمة وطنهم، مشيداً بما توليه القيادة الحكيمة، برئاسة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وإخوانهم أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات لتوفير فرص العمل للمواطنين.

وأكد أن تنظيم هذا المعرض يأتي انطلاقاً من إيمان القيادة العامة للقوات المسلحة العميق بدورها ومسؤولياتها الوطنية تجاه أبناء الوطن من مجندي الخدمة الوطنية باعتبارهم الركيزة الأساسية لعملية البناء والتقدم لدولة الإمارات.

ودعا الشيخ محمد بن سرور بن محمد آل نهيان، الجهات المشاركة الحكومية منها والخاصة بضرورة المساهمة الفاعلة وبذل الجهود الحثيثة، التي من شأنها أن تسهم في توفير الفرص الوظيفية المناسبة لكل مواطن وتمكينه من الإسهام في خدمة وطنه ومجتمعه وتأدية دوره على أكمل وجه، كونه الثروة الحقيقية للوطن وأفضل استثمار يكون في الإنسان.

دعم

ويتيح المعرض في دورته الرابعة لكل المجندين من لقاء الجهات الراغبة في استقطاب مجندي الخدمة الوطنية والخدمة البديلة بعد انتهائهم من البرنامج التدريبي، حيث ستقوم هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية بتقديم كل الدعم اللازم لهم، والذي يختصر الكثير من المسافات على الطرفين ويؤدي إلى نتائج سريعة.

وخلال هذه الدورة، يضم المعرض جناحاً خاصاً بالتعليم والذي يشمل جامعة العين، وجامعة زايد، ومعهد أبوظبي للتعليم والتدريب المهني، وكلية الأفق الجامعية، كما يشهد المعرض مشاركة وزارة الداخلية وشرطة أبوظبي وشرطة دبي وشركة أدنوك والاتحاد للطيران وعدد من الجامعات والهيئات الأكاديمية والمراكز التعليمية والتدريبية والبنوك.

وقد استقطب المعرض خلال يومه الأول العديد من الشخصيات الهامة والمسؤولين ممن اطلعوا على ما تقدمه الشركات المشاركة من خدمات للمجندين وكل الشواغر التي توفرها، في حين ضم المعرض فعاليات وورش عمل على مدار اليوم، ومنها ورشة عمل قدمتها مؤسسة Flip World، والتي جاءت تحت عنوان «مهارات التفكير المستقبلي باستخدام الإطار العام للمستقبل» وركّزت على التخطيط المستقبلي وفوائده وإيجابيات، والمناهج المستقبلية المستخدمة في التخطيط المستقبلي والفرق في ما بينها، أضف إلى التخطيط باستخدام منهج الإطار العام للمستقبل، وأمثلة على شركات ومؤسسات نجحت في التخطيط لمستقبلها.

كما نظمت شرطة دبي التي استقبلت منصتها في المعرض المئات من طلبات التوظيف عبر نظام التوظيف الذكي، ورشة عمل قدمتها تحت عنوان «مشاركة تجربة وظيفية»، وشملت مشاركة الخبرات وكيف أكون قائداً.

ورشة

وفي ورشة عمل توعوية حول آثار إدمان المخدرات، أكدت الورشة أن إدمان المخدرات مرض ويصيب أربعة جوانب وهي العضوية والنفسية والاجتماعية والروحية، جاء ذلك كونه جزءاً من رؤية المركز واستراتيجيته، لنشر الوعي في المجتمع حول مرض الإدمان.

في حين ستشهد فعاليات اليوم الثاني ورش عمل يقدمها «شباب 101» على مدار يوم كامل، والتي ستركز على موضوع أساسيات الشباب الاختصاص الأكاديمي والمهارات المستقبلية.

فرص عمل

وأعربت الجهات الحكومية والخاصة عن استعدادها الكامل، لتوفير فرص العمل والمنح الدراسية لمجندي الخدمة الوطنية، وذلك بهدف استقطاب خريجي الخدمة الوطنية الذين يتمتعون بروح عالية من المسؤولية والانضباط ومهارات وقيم عديدة غرست في نفوسهم أثناء تأديتهم للخدمة الوطنية.

واستعرض معهد أبوظبي للتعليم والتدريب المهني من خلال جناحه في المعرض التخصصات الفنية والمهنية والبرامج التدريبية للزوار، حيث يقوم موظفو وطلبة المعهد بتقديم شرح واف حول البرامج والدورات المتخصصة، التي يطرحها المعهد في جميع مؤسساته التعليمية التابعة له وهي معهد الجزيرة للعلوم والتكنولوجيا في أبوظبي، ومعهد الجاهلي للعلوم والتكنولوجيا في العين ومعهد الريف للإمداد والتكنولوجيا التطبيقية في الشهامة ومعهد بينونة للعلوم والتكنولوجيا بمنطقة الظفرة.

وأكدت مؤسسة الإمارات للطاقة النووية أنها عبر منصتها رقم 9 في المعرض تتطلع إلى كل الكفاءات الإماراتية المهتمة بالاهتمام لقطاع الطاقة النووية واكتشاف مختلف الفرص الوظيفية المتوفرة فيها.

وسلطت المؤسسة الإمارات للطاقة النووية الضوء على المنح الدراسية والفرص الوظيفية المتاحة التي يوفرها قطاع الطاقة النووية السلمية لمواطني الدولة.

تأهيل

توفر مؤسسة الإمارات للطاقة النووية لخريجي الخدمة الوطنية مجموعة واسعة من المنح الدراسية والدورات التدريبية ضمن برنامج الدبلوم العالي في تكنولوجيا الطاقة النووية، والمُصممة خصيصاً لتأهيل كوادر متخصصة تتمتع بمؤهلات مهنية للعمل ضمن قطاع الطاقة النووية السلمية في الدولة.