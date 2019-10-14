تنفيذ طرق بطول 35 كيلومتراً في رأس الخيمة

المصدر: رأس الخيمة - أحمد أبو الفتوح

كشفت دائرة الخدمات العامة في رأس الخيمة عن تنفيذ مشاريع طرق جديدة ضمن خطط تطوير البنية التحتية في المناطق ذات الكثافة السكانية واستحداث الطرق بالمناطق السكنية الجديدة لاستيعاب النمو الحالي والمتوقع في الحركة المرورية خلال الأعوام المقبلة.

وذكر المهندس أحمد محمد الحمادي، مدير دائرة الخدمات العامة في رأس الخيمة، لـ«البيان»، أن الدائرة تنفّذ عدداً من مشاريع طرق بطول 35 كيلومتراً ضمن خطط الدائرة خلال العام الجاري، بهدف تطوير شبكة الطرق والبنية التحتية، بالتعاون مع الجهات المعنية والممثلة في الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء والقيادة العامة لشرطة رأس الخيمة وبلدية رأس الخيمة.

وأشار إلى أن المشاريع التي تنفّذها الدائرة، ممثلةً في مؤسسة الأشغال، تشمل تطوير وتوسعة طرق منطقة المعيريض الحيوية التي تضم العديد من المواقع التجارية والسياحية.

توجيهات

وأضاف: «تشمل المشاريع الجديدة إنشاء طرق حديثة لخدمة المناطق السكنية الجديدة في منطقة الرفاعة على شارع الشيخ محمد بن زايد، إضافة إلى إنشاء طرق حديثة في مناطق الظيت وخت التي تأتي تماشياً مع توجيهات حكومة رأس الخيمة في توفير احتياجات سكان تلك المناطق».

وأكد المهندس أحمد السيد بان، المدير التنفيذي لمؤسسة الأشغال التابعة لدائرة الخدمات العامة في رأس الخيمة، إنجاز المرحلة الثانية من مشروع المعيريض خلال شهر ديسمبر المقبل، وفق الجدول الزمني للمشروع الذي بدأ في شهر يونيو الماضي، ضمن تطوير البنية التحتية ورفع كفاءة شبكة الطرق على شارع المطاف، من تقاطع دوار الهدف حتى منطقة الرمس بطول 7.62 كيلومترات، مع استحداث 4 دوارات جديدة على امتداد طريق المطاف الحيوي الذي يربط وسط المدينة بالمناطق الشمالية في الإمارة.

وأشار إلى أن نسبة إنجاز المرحلة الثانية من المشروع وصلت إلى 80%، إذ تم تقسيم المشروع إلى 3 مراحل، لضمان استمرار انسيابية الحركة المرورية وعدم التأثير فيها.

وأضاف: «يشمل المشروع استحداث شارع خدمات على جانبي طريق المطاف وإنشاء مواقف للمركبات لخدمة الورش الصناعية والمحال التجارية في المنطقة، ويسهم المشروع في القضاء على ظاهرة توقف المركبات العشوائي أمام الورش الصناعية التي كانت تؤدي إلى تعطيل الحركة المرورية».

توسعة

وأشار إلى أن المرحلة الأولى من المشروع شملت توسعة الطريق إلى 3 حارات في كل اتجاه، بدلاً من حارتين، وزيادة عدد مواقف المركبات على جانبي الطريق، وإنشاء 4 ممرات مخصصة لعبور المشاة لضمان السلامة المرورية على الطريق، مع استبدال الجزيرة الوسطية بحواجز خرسانية أسمنتية، وتشغيل أعمدة الإنارة.

وأضاف: «نفّذت المؤسسة 3 مشاريع لإنشاء الطرق الداخلية الحديثة في منطقة الرفاعة السكنية الجديدة على شارع الشيخ محمد بن زايد في منطقة الظيت، إضافة إلى إنشاء 2.8 كيلومتر من الطرق الداخلية في منطقتي خت والغب».

وأشار إلى أن المؤسسة أنجزت 90% من مشروع الطريق الجديد الذي يربط شارع كورنيش القواسم بمنطقة خزام المقرر افتتاحه رسمياً خلال الأيام المقبلة.