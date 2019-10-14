تطبيق ذكي لترخيص وتصميم ملاحق الفلل للمواطنين مجاناً في دبي

المصدر: دبي - البيان

أطلقت بلدية دبي، أمس، خدمة جديدة هي الأولى من نوعها، وهي تطبيق «التصميم الذاتي» والمجاني على الهاتف المحمول، في بناء ملاحق فلل الملاك بإمارة دبي، بأراضي سكن المواطنين وترخيصها. ويهتم التطبيق بتقديم خدمة نوعية خاصة لكبار المواطنين، للوصول إليهم في منازلهم وأداء الخدمة لهم في مقار إقامتهم في بادرة تعد الأولى من نوعها في الشرق الأوسط، تنفيذاً لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله.

وسيوفر التطبيق الزيارات التي كان يقوم بها الملاك إلى مراكز البلدية للتقديم على رخص وتصميم الملاحق، إذ أصبح بالإمكان التقديم مباشرة عن طريق الهواتف المحمولة، ويتوقع أن يوفر التطبيق أكثر من 3 آلاف زيارة سنوية كان يقوم بها الملاك إلى مقار ومراكز البلدية.

وصرح داوود الهاجري، المدير العام لبلدية دبي: ابتكرت البلدية تطبيقاً نوعياً جديداً على الهاتف المحمول، للحصول على تصميم الملاحق في الفلل الخاصة للملاك المواطنين واستخراج الرخصة، مما يوفر عليهم تكاليف مالية والكثير من الجهد والوقت، إذ ستقوم بلدية دبي بضمان التصميم والترخيص والمساعدة والدعم في استكمال المخططات الإنشائية.

خدمة

وأضاف الهاجري أن الخدمة تعتبر إضافة مبتكرة ضمن تطبيق نظام دبي لتراخيص البناء (Dubai bps)، والتي تم الإعلان عنها من خلال منصتنا في جيتكس، وسيتم إطلاقها رسمياً لجميع المتعاملين، إذ يمكنهم تحميل التطبيق من خلال أحد المتاجر على «غوغل بلاي» أو «أبل ستور»، ويتضمن التطبيق 3 خيارات، كما ستكون هناك خدمة خاصة، يسعدنا أن نقدمها، لكبار المواطنين، بتوفير الخدمة في منازلهم، بمجرد تواصلهم معنا عبر الهاتف، وهذه الخدمة أشبه بخدمة الـ«Home Delivery»، وهي الأولى من نوعها، وهذا جزء من آليات تحقيق محاور استراتيجيتنا.

وأشارت المهندسة ليالي الملا، مديرة إدارة تراخيص البناء ببلدية دبي، إلى أن التطبيق يشتمل على 3 خيارات، الأول يتمثل في التصميم المباشر عن طريق المالك، أما الاختيار الثاني، فهو استخدام التصميمات الجاهزة الموجودة على التطبيق، أما الاختيار الثالث فهو الخاص بكبار المواطنين.