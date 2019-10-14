عبد الله النعيمي: منتدى الإسكان يلبي طموحات الشعوب العربية بالمدن الذكية

المصدر: عجمان - أسامة أحمد

قال معالي الدكتور المهندس عبد الله بن محمد بلحيف النعيمي، وزير تطوير البنية التحتية رئيس مجلس إدارة برنامج الشيخ زايد للإسكان، إن المنتدى الوزاري العربي الثالث للإسكان والتنمية الحضرية 2019، الذي استضافته الدولة الأسبوع الماضي، استعرض أهمية تلبية طموحات الشعوب العربية في توفير المدن الذكية وجودة الحياة، والعمل على الارتقاء ببرامج الإسكان، والخروج من النمط القديم بتحديث العشوائيات وإنهاء مشكلات المدن، لافتاً إلى أهمية تركيز النقاش على المستقبل ومواكبة التطور في شتى المجالات. كما أشار إلى أن تنظيم أوبريت «الحضن العربي»، الذي نُظّم احتفاءً بالوفود المشاركة بالمنتدى، فاق توقعات الجميع من حيث التنظيم والإعداد والإخراج ودقة العمل، ونال استحسان وإعجاب المشاركين كافة.

حفل

جاء ذلك خلال الحفل الذي أقامته وزارة تطوير البنية التحتية وبرنامج الشيخ زايد للإسكان بمركز شباب عجمان، أمس، لتكريم فريق عمل ومنظمي المنتدى الوزاري العربي الثالث للإسكان والتنمية الحضرية، وأوبريت «الحضن العربي»، الحدث الأبرز على المستوى العربي.

ولفت إلى أن عملية التنظيم والإعداد للحدث أُنجزت من قِبل الموظفين الذين أظهروا مهنية عالية وتفانياً في العمل، ما أسهم في إنجاح الحدث والخروج به بما يليق بدولة الإمارات العربية المتحدة وإنجازاتها في مجال تنظيم الفعاليات العالمية المتميزة.

وذكر معاليه أن غرس ثقافة العمل التطوع ضرورة ملحّة تفرضها المرحلة.