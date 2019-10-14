بحث تطوير العمل الحكومي والإعلامي مع أوزبكستان

المصدر: دبي - وام

استقبلت حكومة دولة الإمارات، ممثلةً في الأمانة العامة لمجلس الوزراء بوزارة شؤون مجلس الوزراء والمستقبل، وفداً حكومياً رفيع المستوى من هيئة الاتصال والمعلومات في جمهورية أوزبكستان، في إطار الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، وتعزيز التعاون في مختلف المجالات، وفي مقدمتها تحديث وتطوير العمل الحكومي، ومشاركة المعارف والتجارب الناجحة في مجال الاتصال والإعلام.

وأكد عبد الله بن طوق، الأمين العام لمجلس الوزراء: «أن دولة الإمارات العربية المتحدة، بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تتبنى رؤية استشرافية قائمة على الشراكة الدولية، وتعزيز التعاون مع الدول الصديقة كافة، لتمكين الحكومات من الارتقاء بحياة المجتمعات».

تميز

وقال ابن طوق: «اليوم، الإمارات تعد نموذجاً فريداً ومتميزاً في الأداء والتحديث الحكومي، ونفخر بمنظومة عمل حكومة الإمارات بخدماتها وممارساتها الإدارية القائمة على الابتكار والتجديد المستمر وتسريع وتيرة الإنجاز».

مضيفاً: «تمتلك الإمارات تجربة غنية في مجال الاتصال الحكومي والإعلام، استطاعت من خلاله إشراك فئات المجتمع كافة في العملية التنموية التي تشهدها مختلف قطاعات الدولة، ويسعدنا مشاركة وإثراء المعارف وقصص النجاح للأشقاء في أوزبكستان».

الصورة الإيجابية

ورحب عبد الله بن طوق بالوفد الزائر من أوزبكستان في بلدهم الثاني، واستعرض، خلال كلمته الافتتاحية لبرنامج الزيارة، علاقات التعاون بين الإمارات وأوزبكستان، فيما أكد أن منظومة الاتصال في دولة الإمارات تؤدي دوراً مهماً في تعزيز الصورة الإيجابية عن مجتمع الإمارات، ما كان له أبلغ الأثر في ترسيخ تلك الصورة لدى وسائل الإعلام العربية والعالمية عن الدولة قيادة وشعباً ومؤسسات.

كما أكد: «أن كل التجارب والممارسات في الإمارات، سواء في مجال الاتصال والإعلام وغيرها، مرجع لكل من ينشد التطوير والتجديد، فالإمارات مختبر مفتوح للإبداع وصناعة التطوير والتفاعل للوصول إلى الأفضل دائماً».

جدول الزيارة

ويتضمن جدول زيارة الوفد عدداً من الأنشطة والفعاليات، إلى جانب الورش والاجتماعات الثنائية مع عدد من المؤسسات الإعلامية والحكومية في الدولة التي تمتد 3 أيام، ومنها زيارة المكتب الإعلامي في دبي، وبلومبيرغ، ومؤسسة twoFour54 في أبوظبي، وأكاديمية جيمس، ومدينة دبي للإعلام، إلى جانب زيارات تعريفية إثرائية لأهم المعالم السياحية والثقافية في الإمارات.

محاور

تشمل الشراكة الاستراتيجية في التحديث الحكومي بين الإمارات وأوزبكستان 19 محوراً للتعاون، تم الاتفاق من خلالها على تنفيذ 120 مبادرة ومشروعاً، للاستفادة من نماذج حكومة دولة الإمارات في التحديث وقياس الأداء وتقديم الخدمات.