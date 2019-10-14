المصدر: دبي- البيان

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، أمس، عن البدء بإعطاء لقاح الإنفلونزا في المستشفيات وجميع مراكز الرعاية الصحية التابعة للجهات الصحية الحكومية، ويعطى اللقاح للمواطنين، والعاملين في القطاع الصحي وكذلك الحوامل وكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة مجاناً، فيما تعطى للمقيمين بأسعار رمزية جداً علماً بأن سعر اللقاح في القطاع الخاص يتفاوت من عيادة إلى أخرى، ولكن بمعدلات تتراوح بين 100و150 درهماً.

وقال الدكتور حسين عبد الرحمن الرند وكيل وزارة الصحة ووقاية المجتمع المساعد للمراكز والعيادات: إن الحملة، التي ستستمر من أكتوبر الجاري ولغاية يناير 2020 الحملة السنوية تعد صميم الأولويات الاستراتيجية للوزارة لوقاية المجتمع من فيروس الإنفلونزا لرفع الوعي الصحي لجميع أفراد المجتمع بأهمية التطعيم ضد الإنفلونزا الموسمية، وزيادة الوعي لدى العاملين الصحيين، وتدريبهم على أفضل الممارسات العالمية، للوقاية من فيروس الإنفلونزا ومخاطرة، وأكد توفير اللقاحات الكافية لتطعيم الفئات المستهدفة ورفع نسبة التغطية باللقاح.

جاء ذلك في المؤتمر الصحفي، الذي عقدته الوزارة في فندق انتركونتيننتال فستيفال سيتي- دبي، بحضور الدكتور حسين، والدكتورة ندى المرزوقي مديرة إدارة الطب الوقائي، والدكتورة ليلى الجسمي رئيسة قسم التحصين، والدكتورة فريدة الحوسني من مركز أبوظبي للصحة العامة ب، والدكتورة بدرية الحرمي مدير إدارة حماية الصحة العامة من هيئة الصحة بدبي.