إعلان أسماء المتأهلين لـ«برنامج الشيخ محمد بن زايد للمنح الدراسية»

المصدر: أبوظبي - البيان

أعلنت جامعة نيويورك أبوظبي أسماء الطلاب المتأهلين للمشاركة في «برنامج الشيخ محمد بن زايد للمنح الدراسية» للعام الدراسي 2019-2020 والذي أطلقته الجامعة بالتعاون مع دائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي، بهدف تعزيز قدرات الطلاب المتميزين في الدولة وتزويدهم بفرص أكاديمية وريادية.

وأكدت سمو الشيخة مريم بنت محمد بن زايد آل نهيان، المستشار الرئيسي للبرنامج أن برنامج الشيخ محمد بن زايد للمنح الدراسية للطلاب الإماراتيين الواعدين يحتفي بهم ويوفر فرصا استثنائية لتنمية مهاراتهم التعليمية والقيادية.. مشيرة سموها إلى أن هذه المنحة تمثل خطوة مهمة مدعاة للفخر والاعتزاز بالإنجازات التي حققها الطلاب.

وقالت سموها إن تتويج ودعم المتفوقين جزء من جهود دولتنا المتواصلة لتحفيزهم وتشجيعهم على مواصلة الجد والاجتهاد والتميز بما يصب في خدمة الوطن ويواكب طموحاته.. مؤكدة أن المتفوقين في مجالات التعليم هم الثروة الحقيقية الدائمة التي يمكن الارتكاز عليها في سباق التنافسية العالمية وتعزيز مكانة الدولة على خارطة الدول المتقدمة.

ويستقطب البرنامج الطلاب المتفوقين في أعوامهم الدراسية الثالثة والرابعة في مؤسسات التعليم العالي الوطنية في دولة الإمارات العربية المتحدة ومنها.. جامعة الإمارات العربية المتحدة وجامعة زايد وكليات التقنية العليا، حيث رشحت هذه المؤسسات الثلاث ستين طالباً وطالبة للانضمام إلى برنامج المنحة، تمكن 40 منهم من الوصول إلى مرحلة التصفيات النهائية وإجراء المقابلات وصولاً لتسمية 24 طالباً وطالبة للفوز بمنحة «الشيخ محمد بن زايد» عبر لجنة تحكيم من جامعة نيويورك أبوظبي، وجامعة نيويورك ونخبة من قادة المجتمع المحلي.

وسيختار طلاب المنحة للعام الدراسي 2019-2020 إتمام واحد من فصلين دراسيين خاصين، الأول بعنوان «تحديات في الاقتصاد السياسي الجديد» بإشراف مايكل كوربن، السفير الأمريكي السابق لدولة الإمارات العربية المتحدة؛ والآخر حول السياسة الخارجية الأمريكية، تحت إشراف الكاتب والصحفي الشهير جيمس تروب.

دفعة

من جانبها قالت ديان سي يو، المدير التنفيذي لبرنامج «الشيخ محمد بن زايد» للمنح الدراسية ونائب رئيس جامعة نيويورك: «نحن مسرورون بانضمام هؤلاء الطلاب المتميزين إلى هذه الدفعة الجديدة من الفائزين بالمنحة الدراسية، حيث يمثل هؤلاء أبرز سمات التميز والإنجاز الأكاديمي والفضول الفكري والقيادة والإبداع والمهارات المختلفة التي يحملها أكثر طلبة جامعات الإمارات تفوقاً وإبداعاً. وتمتاز هذه الدفعة بتنوعها وديناميتها، ونحن نأمل أن يستفيد الطلاب ممّا يقدمه البرنامج لهم من معارف وخبرات مكثفة».