كشافة المدرسة الإماراتية يرسمون هزاع المنصوري بـ1600 مكعب روبيكس

المصدر: دبي - رحاب حلاوة

بادر طلبة كشافة المدرسة الإماراتية بتنفيذ صورة لرائد الفضاء الإماراتي هزاع المنصوري، مستخدمين فيها 1600 مكعب روبيكس، تعبيرا عن فرحتهم بوصوله إلى أرض الوطن، وحرصوا على تنفيذ لوحة فسيفسائية في ديوان وزارة التربية والتعليم بدبي.

وحرص 57 طالبا وطالبة على المشاركة بالترحيب بعودة المنصوري بعد نجاح رحلته إلى محطة الفضاء الدولية، من خلال تنفيذ أكبر لوحة تحمل صورته من المكعبات، وتم تنفيذها في 6 ساعات فقط.

ومن جانبه قال المهندس خلفان جمعة بالحاج المراشدة مدير إدارة تطوير المهارات بقطاع الرعاية والأنشطة في وزارة التربية والتعليم، إن دولة الإمارات سطرت إنجازاً رائداً في قطاع حيوي على المستوى العربي من خلال وصول رائد الفضاء الإماراتي هزاع المنصوري إلى محطة الفضاء الدولية وعودته إلى ارض الوطن، وهي بذلك تثبت نهجها وتميزها في مختلف المجالات، ومن ضمنها علوم الفضاء، وإن رؤية الدولة المستقبلية بالوصول إلى المريخ واستكشافه، ليس حلماً بل مشروع وطني وحيوي قادرون بعون الله وبتوجيهات القيادة الرشيدة، وبما نمتلكه من كفاءات وطنية وخبرات علمية وإمكانات على الوصول إلى هذا الهدف وتحقيق هذا المنجز.