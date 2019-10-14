أبوظبي تطبق فترة تجريبية للتعرفة المرورية حتى مطلع 2020

المصدر: أبوظبي - أحمد سعيد

أعلنت دائرة النقل في أبوظبي، تطبيق فترة تجريبية على نظام التعرفة المرورية بأبوظبي، بدءاً من الغد ولغاية 1 يناير 2020، دون احتساب أي رسوم، بهدف منح مستخدمي الطرق مهلة أطول لإتمام إجراءات التسجيل في النظام، وإعطائهم فترة لتنظيم أوقات الرحلات اليومية، وتحديد بدائل النقل الملائمة.

وأعفت الدائرة كبار المواطنين والمتقاعدين وأصحاب الهمم وذوي الدخل المحدود من رسوم التعرفة المرورية عند تطبيقها، وذلك بحسب الضوابط المحددة، وتحديد سقوف شهرية لرسوم مركبات الأفراد، لتحقيق التوازن بين حلول تخفيف الازدحام المروري، وأثرها الاقتصادي.

15 أكتوبر بداية تجريبية للتعرفة المرورية بأبوظبي