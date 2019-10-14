«كهرباء دبي» تسجل أدنى الأسعار العالمية لمشاريع الطاقة الشمسية

المصدر: دبي - وائل نعيم

كشف سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، أن: «الهيئة حصلت على أدنى سعر عالمي للمرحلة الـ 5 من مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، بقدرة 900 ميغاواط من الطاقة الكهربائية، وبتقنية الألواح الشمسية الكهروضوئية، ووفق نظام المنتج المستقل، بلغ 1.69 سنت أمريكي للكيلو واط ساعة».

وقال رداً على «البيان»: «في كل يوم تكتب دبي قصة نجاح جديدة في شتى المجالات، وخاصة في مشاريع البنية التحتية،». جاء ذلك على هامش المؤتمر الصحافي أمس للإعلان عن الدورة الــ 21 من معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة «ويتيكس 2019» الذي تشارك فيه 2350 شركة من 55 دولة».