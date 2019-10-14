«دبي التقديرية» تستعرض أسماء مرشحيها للدورة الثانية

المصدر: دبي - البيان

ترأس معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام بدبي، رئيس مجلس أمناء جائزة دبي التقديرية لخدمة المجتمع، اجتماع الجائزة الذي تم خلاله الاطلاع على أهم قرارات الاجتماع السابق، وما تم تنفيذه منها، كما جرى استعراض أسماء المرشحين للجائزة للدورة الثانية 2019، الذين تنطبق عليهم المعايير الخاصة بالجائزة، ومراحل عمل الجائزة في دورتها الحالية، والتسويق لها من خلال الزيارات الميدانية، وقنوات التواصل الاجتماعي، ووسائل الإعلام، وإعداد معرض تعريفي للإنجازات والتكريمات السابقة، وكيفية المشاركة في الجائزة. وتم استعراض أسس ومعايير الاختيار الخاصة بالجائزة، ومناقشة عدد من الأمور الخاصة بالنظام الإداري والمالي لها.

وأشاد معاليه بالخطة الاستراتيجية المقترحة للجائزة، التي تنبع من استراتيجية حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، وتسهم في أن تكون الإمارات مكاناً للتضامن والتكافل وتنمية المجتمع، من خلال التقدير والاحترام والتكريم لأهل الخير والبذل والعطاء.

حضر اجتماع المجلس كلٌّ من اللواء عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، نائب رئيس المجلس، وأحمد محمد بن حميدان، نائب مدير ديوان حاكم دبي، و اللواء متقاعد محمد سعيد المري، الأمين العام للجائزة، واللواء متقاعد أحمد حمدان بن دلموك، والدكتور منصور بن الشيخ، والدكتورة فاطمة المري، وعائشة ميران، وسالم بن لاحج، وأحمد المهيري.