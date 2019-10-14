تستولي على 79 ألف درهم وتقدّم استقالتها

المصدر: دبي - البيان

أحالت النيابة العامة في دبي موظفة آسيوية إلى محكمة الجنايات بتهمة الاستيلاء على مال عائد لمؤسسة عامة، بعد استغلالها وظيفتها لدى إحدى الجهات في دبي، بحكم طبيعة عملها، بتسلّم إيجار صناديق بريدية للشركات نقداً وشيكات، واستولت على مبلغ 79 ألف درهم، متعللةً بمرض والدها وحاجته إلى العلاج من مرض القلب وإرسالها المبالغ المتحصلة من إيجار صناديق بريد الشركات إليه لتلقي العلاج، واعترفت باختلاسها تلك المبالغ.

ووفق أوراق الدعوى وشهادة المستشار القانوني للجهة المتضررة، أفاد أنه لا تربطه أي علاقة بالمتهمة سوى أنهما يعملان في الجهة نفسها، وأن دوره يتمثل في أنه عضو في لجنة المخالفات الدائمة لدى المجموعة، وأنه جمع الاستدلالات من المتهمة أمام لجنة المخالفات، وأن المتهمة تعمل في المجموعة منذ 12 عاماً، وبموجب الصلاحيات المخولة لها تتسلم مبالغ نقدية وشيكات من الشركات نظير إيجاد صناديق، وكانت تحرر سندات قبض لتلك الجهات.

إلا أنها لم تودع المبالغ في حساب المجموعة، وأنه في شهر مايو الماضي قدّمت المتهمة طلباً بالاستقالة، وتمت الموافقة عليه، وفي تلك الأثناء ورد بلاغ من إحدى الشركات يفيد بدفعها إيجار صندوقها البريدي، إلا أن المتهمة لم تورد المبلغ إلى الحساب، وبالتحقق من الأمر تبين أن المتهمة استولت على مبالغ أخرى، وتم استدعاؤها وبيّنت الاستدلالات أن المتهمة استولت على 79 ألفاً و717 درهماً، بعد التدقيق في المعاملات.