الزيودي يحضر حفل السفارة الإسبانية بمناسبة اليوم الوطني

المصدر: أبوظبي - وام

حضر معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التغير المناخي والبيئة، مساء أمس، حفل الاستقبال الذي أقامه ألفاريز بارثي د. أنطونيو، سفير المملكة الإسبانية لدى الدولة، بمناسبة اليوم الوطني لبلاده.

كما حضر الحفل - الذي أقيم بفندق فيرمونت باب البحر - سعيد عبد الله القمزي، مدير إدارة شؤون الزيارات بوزارة الخارجية والتعاون الدولي، وعدد من المسؤولين ورؤساء البعثات الدبلوماسية العربية والأجنبية المعتمدين لدى الدولة، إلى جانب عدد من رجال الأعمال الإسبان وأفراد الجالية الإسبانية المقيمة بالإمارات. وألقى السفير ألفاريز كلمة بهذه المناسبة، أشاد فيها بالعلاقات الثنائية بين دولة الإمارات وإسبانيا، وأكد سعي بلاده الدائم لتطويرها على المستويات كافة.