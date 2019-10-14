«الجليلة» تحتفل بتخريج الدفعة الـ20 من برنامج «تآلف»

المصدر: دبي ـــ البيان

احتفلت مؤسسة الجليلة، إحدى مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، بتخريج الدفعة الـ 20 من برنامج «تآلف» لتدريب الوالدين، ليرتفع عدد خريجي البرنامج إلى 834 خريجاً منذ إطلاقه عام 2013، وشمل 4 إمارات وشارك فيه أفراد من أكثر من 39 جنسية.

واستثمرت فيه وبدعم من الشركاء والمتبرعين نحو 6 ملايين درهم، بهدف تزويد الوالدين بالمعرفة والدعم اللازمين لتوسيع آفاقِ أطفالهم من أصحاب الهمم وتمكينهم من الاستفادة من إمكاناتهم وقدراتهم على أكمل وجه وتحقيق أحلامهم.

وأوضح الدكتور عبد الكريم سلطان العلماء، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الجليلة: «إن البرنامج بدأ بمجموعة مؤلفة من 55 متدرباً من أولياء الأمور، الذين سعوا إلى فهم أطفالهم وقدراتهم بشكل أفضل، وها هو الآن يدرّب مئات الخريجين. وتعد هذه الدفعة الـ 5 الناتجة عن ثمرة الشراكة مع مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، والتي ساعدت مؤسسة الجليلة في الوصول إلى عدد أكبر من العائلات في مختلف الإمارات».

وقال عبد الله الحميدان الأمين العام لمؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم: «بتوجيه وقيادة سموّ الشيخ خالد بن زايد آل نهيّان، رئيس مجلس إدارة مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، اتّسعت رقعة برنامج «تآلف» بالشراكة مع مؤسسة الجليلة، ليشمل إمارات أبوظبي ودبي وبقية الإمارات ويقدم الدعم لنحو 252 من أولياء الأمور والعائلات».